БАКУ /Trend/ - В результате мер, принимаемых в Азербайджане с 2017 года по сокращению неформальной занятости, количество трудовых договоров увеличилось почти на 600 тысяч. Это означает рост примерно на 46–47 процентов. За тот же период фонд оплаты труда по стране вырос более чем в три раза.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в среду на мероприятии «Форум профессионального образования – 2026».

Министр отметил, что повышение минимальной заработной платы и окладов в госсекторе также влияет на рост заработной платы в частном секторе. По его словам, расширение оформленной занятости создает условия для привлечения работодателями своих сотрудников к курсам профессиональной подготовки и повышения квалификации.

А. Алиев подчеркнул, что Госагентство занятости помогает крупным работодателям в поиске кадров, соответствующих их требованиям, и организует программы профессиональной подготовки под их потребности.

По словам министра, обеспечение занятости на освобожденных от оккупации территориях является одним из главных приоритетов. Ведомство ежемесячно проводит встречи с работодателями, осуществляющими деятельность на этих территориях, собирая информацию о новых рабочих местах, предлагаемой заработной плате и навыках, требуемых от кандидатов. Эти данные используются для направления бывших вынужденных переселенцев на подходящие рабочие места. В случаях, когда квалификация кандидатов не соответствует требованиям вакансий, применяются программы профессиональной подготовки.

А. Алиев подчеркнул, что постоянные инвестиции работодателей в знания и навыки своих сотрудников вносят вклад как в развитие предприятий, так и в повышение уровня квалификации рабочей силы в стране.