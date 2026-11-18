БАКУ /Trend/ - Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии проводятся политические консультации, имеющие особое значение.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в Баку на совместном брифинге с главой МИД Германии Йоханном Давидом Вадефулем.

Дж.Байрамов отметил, что между двумя странами сформирована достаточно широкая договорно-правовая база.

"На сегодняшний день между двумя странами подписано и действует 80 различных документов. За первые девять месяцев 2026 года объем товарооборота составил 1 миллиард долларов. В Азербайджане активно работают 210 немецких компаний. Объем инвестиций Германии в Азербайджан приближается к 950 миллионам долларов", - добавил министр.