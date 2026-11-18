БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефул высоко оценил существующую в Азербайджане атмосферу взаимопонимания и религиозной солидарности между различными религиями и конфессиями.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

Отмечено, что в рамках визита в Азербайджан министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Йохан Вадефул 17 ноября побывал в синагоге Бакинской религиозной общины европейских евреев.

В ходе визита министр встретился с представителями религиозных конфессий Азербайджана. Ему была предоставлена информация о богатом опыте, сформировавшемся в сфере мультикультурализма и межрелигиозного диалога в стране, традициях взаимного уважения и сосуществования между представителями различных религий.

Йохан Вадефул ознакомился с условиями, созданными в синагоге, ему был представлен экземпляр Торы, изданный в нашей стране. На встрече было доведено до внимания, что представители еврейской общины в стране живут в условиях мира, взаимного уважения и спокойствия вместе с представителями других религий.

Министр иностранных дел Германии подчеркнул, что модель отношений между государством и религией в Азербайджане представляет большой интерес. Он заявил, что высоко ценит царящую в стране между различными религиями и конфессиями атмосферу взаимопонимания.

Участвовавшие во встрече представители религиозных общин также поделились своими мыслями о царящей в Азербайджане атмосфере толерантности. Главный раввин Бакинской религиозной общины европейских евреев Шнеор Сегал отметил, что община живет в стране в свободных и безопасных условиях. Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете подчеркнул, что государственная поддержка, оказываемая всем религиозным конфессиям, играет важную роль в развитии межрелигиозных отношений.

Преподаватель Азербайджанского института теологии, имам бакинской мечети «Гаджи Джавад» Ибрагим Гулиев и заместитель имама мечети "Илахийат" Мазахир Магеррамов довели до внимания, что Азербайджан исторически является пространством, где представители разных религий живут в мире и согласии. Они подчеркнули, что принципы толерантности занимают важное место в государственной политике. Председатель Бакинской религиозной общины сефардских евреев Замир Исаев рассказал об атмосфере толерантности в стране и деятельности еврейской школы.

Во встрече также приняли участие депутат Бундестага Германии, заместитель председателя межпарламентской рабочей группы по связям с Южным Кавказом Даниэль Кёльбл и депутат Бундестага, спикер по вопросам внутренней политики партии «Союз-90»/«Зеленые» Ламия Каддор.

Отметим, что на страницах министерства иностранных дел Германии в социальных сетях были размещены публикации, связанные со встречей в синагоге.