БАКУ /Trend/ - На прибрежных территориях Каспийского моря также фиксируются антропогенное воздействие и случаи незаконной деятельности.

Об этом в четверг заявил начальник отдела организации государственного управления земельными ресурсами и геодезии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Ильгар Габиев на брифинге, посвященном мерам по совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспийского моря, состоявшемся в четверг, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, изменение климата создает определенные проблемы для Каспийского моря: уровень воды снижается, море отступает, что ставит перед государством ряд новых задач.

"На прибрежных территориях также наблюдается антропогенное воздействие и имеет место незаконная деятельность. Разумеется, государственные органы пытаются пресекать подобные действия, однако порой процессы приобретают настолько необратимый характер, что противодействовать им в рамках действующего законодательства становится крайне сложно. На нынешнем этапе мы переходим к новому этапу как с институциональной, так и с правовой точки зрения", - отметил он.

Он добавил, что эти территории представляют собой не только водные объекты и земельные участки, но и экономический ресурс.

"Мы должны добиваться результатов государственного значения за счет использования этих ресурсов. В определенной степени необходимо ограничить отдельные разрозненные виды деятельности на этих территориях. Вместе с тем крайне важны вопросы обеспечения доходов государства от использования экономических ресурсов, развития предпринимательства, а также защиты прав граждан, в том числе в сфере отдыха и рекреации", - сказал Габиев.

По его словам, на прибрежных территориях выявлено 3 227 незаконных строений общей площадью 58,9 гектара.

Начальник отдела сообщил, что в 2025 году с участием 19 государственных органов была создана рабочая группа для анализа состояния прибрежных территорий и подготовки соответствующих предложений.

Перед рабочей группой была поставлена задача разработать предложения по формированию единой государственной политики в области управления прибрежными территориями, усилению государственного контроля за эффективным использованием и охраной земель, обеспечению экологической стабильности, а также устойчивому планированию территорий и предотвращению случаев их незаконного захвата.

И. Габиев отметил, что мониторинг охватил всю береговую линию Каспийского моря протяженностью 753 километра, включая территории 18 городов и районов. В частности, работы проводились в Баку и на административных территориях девяти районов.

Согласно результатам мониторинга, самая протяженная береговая линия приходится на Баку - 316 километров. В Лянкяранском районе этот показатель составляет 111 километров, в Нефтчалинском - 87 километров, в Хачмазском - 65 километров, в Хызынском - 44 километра, в Сумгайыте и Сиязаньском районе - по 37 километров, в Астаринском районе - 22 километра, в Шабранском - 20 километров, а в Сальянском - 14 километров.

Кроме того, согласно представленным данным, мониторинг береговой полосы, утвержденной в 2016 году, показал, что вследствие отступления Каспийского моря на участке протяженностью 753 километра от линии соприкосновения моря с сушей образовались дополнительные участки суши. Их общая площадь составляет 20 406 гектаров.