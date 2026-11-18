БАКУ /Trend Life/ - Есть люди, которые в силу природной скромности редко говорят о себе, не стремятся к публичности и не привыкли рассказывать о собственных достижениях. Поэтому их имена, к сожалению, зачастую остаются малоизвестными широкой общественности. Между тем, именно такие люди на протяжении десятилетий представляют свою страну на международной арене, сохраняют национальные музыкальные традиции и воспитывают новые поколения талантливых исполнителей.

Представляем читателям Trend беседу с уникальной личностью - заслуженным артистом Азербайджана, оперным певцом и педагогом Вагифом Керимовым, который уже около 35 лет живёт и работает в Канаде. В этом году маэстро исполнилось 80 лет. Пройдя профессиональную школу Италии, стажировку в легендарном миланском театре La Scala, выступая на международных сценах и передавая свой опыт молодым исполнителям в Турции и Канаде, он на протяжении десятилетий остаётся верен музыке и продолжает представлять национальную культуру за рубежом.

Несмотря на долгие годы жизни вдали от родины, особое место в его сердце занимает Баку, а возможность вновь выступить на родной сцене остаётся одной из самых заветных творческих мечт. В столицу Азербайджана маэстро приехал всего на неделю, и нам удалось встретиться с ним. Примечательно, что эта беседа стала его первым интервью за долгие годы творческой деятельности.

На столе - старые фотографии. Эти кадры читатели смогут увидеть в фотоленте внизу публикации. Каждый снимок словно открывает отдельную главу большой музыкальной биографии. Вот молодой Вагиф Керимов, только начинающий путь в оперном искусстве. Вот знаменитые сцены, встречи с выдающимися музыкантами, работа за рубежом. За этими фотографиями - целая жизнь, наполненная музыкой, поиском, преодолением и безграничной преданностью своему призванию.

Но сегодня нам хотелось поговорить не столько о сценах, на которых выступал маэстро, и знаменитых именах, с которыми сводила его судьба, сколько о нём самом. О характере, жизненном выборе, любви к родине и мечте, которая не оставляет его на протяжении всей жизни.

И, пожалуй, самое удивительное: голос маэстро по-прежнему звучит! Видеофрагменты его исполнения читатели также смогут увидеть внизу публикации.

Но обо всём по порядку…

Мечта, ставшая судьбой: как бакинский мальчик пришёл в большое оперное искусство

Вагиф Керимов родился 15 февраля 1946 года в Баку. С раннего детства он мечтал стать певцом. Во многом на его выбор профессии повлиял пример великого Рашида Бейбутова, которого будущий маэстро считал своим главным заочным учителем.

Путь в профессию начался в Бакинском музыкальном училище имени Асафа Зейналлы. Примечательно, что первоначально юный Вагиф занимался скрипкой, однако вскоре понял, что его настоящее призвание - вокальное искусство. Кроме того, он прекрасно играл в настольный теннис, и ему даже прочили спортивное будущее. Но музыка оказалась сильнее всех остальных увлечений.

"Сначала я поступил в музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, где проучился три года. Однажды директор Азербайджанской государственной консерватории Джовдет Гаджиев услышал меня на концерте в Большом зале. После выступления он сказал, что мне уже нечего делать в музыкальном училище и нужно поступать непосредственно в консерваторию. Я сдал экзамены, исполнил несколько произведений. Учитывая, что у меня уже была музыкальная подготовка, я играл и на фортепиано, а начинал вообще со скрипки, меня приняли сразу на второй курс".

Обладая мощным драматическим тенором, способным заполнять звучанием огромные залы, Вагиф Керимов уже на втором курсе консерватории, в 1969 году, был принят в солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Его дебютом стала одна из самых сложных теноровых партий мирового оперного репертуара - Канио в опере Руджеро Леонкавалло "Паяцы".

Молодой певец быстро заявил о себе на профессиональной сцене, исполняя сложнейшие оперные партии. А всего через три года, в 1972-м, в возрасте 26 лет, он был удостоен почётного звания заслуженного артиста республики. Для молодого исполнителя, который ещё даже не завершил обучение в консерватории, это было поистине выдающимся признанием таланта.

"Представляете, я ещё даже не закончил консерваторию! Саму консерваторию я окончил за четыре года вместо пяти, получив красный диплом".

Далее он успешно окончил аспирантуру Московской государственной консерватории. Так начинался стремительный путь Вагифа Керимова к вершинам оперного искусства. Но впереди его ждала ещё одна важнейшая глава творческой биографии - Италия.

La Scala: 142 претендента на 1 место!

В 1975 году в Бетховенском зале Большого театра в Москве проходил строгий отбор кандидатов на стажировку в знаменитом миланском театре La Scala. Конкурс был поистине невероятным: 142 претендента на одно место, а всего советской стороне предоставлялись лишь три квоты.

В состав жюри входила легендарная оперная певица Ирина Архипова. После прослушивания Вагифа Керимова она вынесла однозначный вердикт: "Этого молодого человека обязательно надо отправить в Италию".

"Помимо меня, были отобраны также Мати Пальм из Эстонии и Валентина Щербинина из Москвы. Ирина Архипова подчеркнула, что я смогу многому научиться в Италии. Моему счастью не было предела!"

До этого в советские годы стажировку в La Scala среди азербайджанских исполнителей проходили лишь три выдающихся представителя национальной музыкальной школы - Бюльбюль, Шовкет Мамедова и Муслим Магомаев. Теперь к этому списку добавлялось имя Вагифа Керимова.

"16 ноября 1975 года я отправился в Милан. Это был совершенно другой мир… Мне посчастливилось заниматься у выдающегося итальянского вокального педагога Этторе Кампогальяни. Ему тогда было уже около 80 лет. Я с огромным нетерпением ждал каждого его урока. Это был потрясающий педагог!

За два года в Италии я выучил 48 оперных партий на языке оригинала, объездил с концертами Венецию, Неаполь, Пьяченцу и выступил на сцене самой La Scala в опере Гаэтано Доницетти "Любовный напиток".

Непосредственно со мной работал сам Этторе Кампогальяни. Он однажды сказал мне: "Я дам тебе такую постановку голоса, что ты и в 90 лет будешь петь как молодой. Закроют тебя ширмой - и никто не скажет, что тебе 85–90 лет“. Сегодня я вспоминаю эти слова и понимаю, насколько они были пророческими. Я начинаю петь - и чувствую, что голос звучит прекрасно. Есть силы, есть желание, есть возможность исполнять сложные оперные партии".

Итальянская школа дала Вагифу Керимову не только исполнительское мастерство, но и особое понимание вокальной техники, культуры звука и профессиональной дисциплины. Именно тогда он постиг один из главных секретов оперного долголетия: природный дар певца необходимо постоянно развивать, а голос - беречь и совершенствовать на протяжении всей жизни.

"Итальянская школа дала мне, прежде всего, понимание того, насколько серьёзной и кропотливой должна быть работа над голосом. Оперное искусство требует не только природных данных, но и огромной технической подготовки. Нужно научиться управлять голосом, правильно распределять дыхание, владеть каждой нотой".

По возвращении в Москву Ирина Архипова отметила колоссальный технический рост певца. Его профессиональный уровень произвёл настолько сильное впечатление, что Вагифу Керимову предложили остаться и продолжить карьеру в Большом театре. Однако он принял другое решение - вернуться в родной Баку.

"Белая ворона" в Баку, переезд в Турцию и дружба с Ихсаном Дограмаджи

После возвращения в Баку после Италии всё поначалу складывалось весьма успешно. Вагиф Керимов исполнял ведущие партии в операх "Кармен" Жоржа Бизе, "Аида" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини и других произведениях мирового оперного репертуара. Параллельно он преподавал в Азербайджанской государственной консерватории.

Однако со временем стали возникать творческие разногласия. Певцу, привыкшему к итальянской школе и исполнению опер на языке оригинала, было непросто вписаться в существовавшие в театре традиции. Постепенно вместо ведущих партий ему стали предлагать небольшие роли.

"Я исполнял оперные партии на языке оригинала - итальянском или французском. А тогда в театре существовала традиция исполнять многие оперы на русском языке. Постепенно возникало определённое непонимание. Я оказывался словно "белой вороной". Мне было трудно отказаться от того, чему меня учили в Италии, от профессиональных принципов, которые я считал правильными. Со временем мне стали предлагать небольшие партии. Но я уже был солистом и хотел продолжать полноценную творческую деятельность.

Тогда я обратился в министерство культуры СССР. У меня был хороший знакомый Алексей Васильевич Серов, сам бывший солист Большого театра. Я попросил его помочь найти работу за границей. В результате мне предложили Турцию. Это произошло в 1986 году".

Турция стала для Вагифа Керимова новой важной страницей профессиональной биографии. Именно здесь в полной мере раскрылся его талант педагога. За годы преподавательской деятельности он подготовил несколько поколений молодых вокалистов, многие из которых впоследствии стали солистами известных оперных театров мира - от Парижской оперы до знаменитого венецианского театра La Fenice.

Рядом с ним всегда была супруга Афа ханум - прекрасная пианистка, которая работала концертмейстером и помогала готовить молодых исполнителей. Их объединяла не только семейная жизнь, но и любовь к музыке.

Особое место в турецкий период заняла дружба с Ихсаном Дограмаджи - выдающимся общественным деятелем, учёным и меценатом, основателем университетов Хаджеттепе и Билькент, одним из наиболее влиятельных представителей турецкого образовательного сообщества. К азербайджанскому певцу и его семье он относился с большой теплотой, практически по-отечески.

"Меня пригласили заведующим вокальным отделением Государственной консерватории Анкары при университете Хаджеттепе. Я работал с молодыми исполнителями, готовил вокалистов, занимался педагогической деятельностью. У меня был большой класс. Моя супруга Афа, прекрасная пианистка, также работала со мной. Мы всегда были вместе - и в жизни, и в музыке.

За годы работы мы выпустили четыре поколения студентов. Некоторые из них стали солистами известных европейских театров, в том числе Парижской оперы и венецианского театра La Fenice. Для педагога нет большей радости, чем видеть, как его ученики находят собственную дорогу в искусстве.

Я продолжал и собственную исполнительскую деятельность, участвуя в оперных постановках в Анкаре, Стамбуле и других городах Турции. Среди них были "Пиковая дама" Чайковского и "Кармен" Жоржа Бизе".

Успешная деятельность Вагифа Керимова как исполнителя и педагога получила международное признание. В 1992 году ему поступило приглашение из Торонто - в Columbus Centre, где действовал центр профессионального совершенствования молодых оперных исполнителей, ориентированный на итальянскую вокальную школу.

Это предложение открывало новую перспективу, но означало и очередное непростое решение: оставить Турцию, ставшую для семьи Керимовых вторым домом, и начать жизнь на другом континенте.

"Это был центр совершенствования молодых оперных исполнителей, связанный с итальянской вокальной школой. Там занимались подготовкой молодых певцов. Предложение было очень престижным. Я посоветовался с Ихсаном Дограмаджи. У нас сложились очень тёплые, по-настоящему семейные отношения.

Сначала он не хотел отпускать меня, отговаривал, очень любил моё творчество и с уважением относился к моей педагогической деятельности. Но потом всё же поддержал и сказал, что двери Анкарской консерватории всегда будут для меня открыты. Кончина Ихсана Дограмаджи большой болью отозвалась в нашей семье…"

Канада: новая сцена, новые ученики и служение классической музыке

В Торонто началась новая глава жизни Вагифа Керимова, которая продолжается уже более трёх десятилетий. В Канаде маэстро сумел успешно объединить педагогическую деятельность с активной концертной работой. Он создал коллектив Bel Canto, с которым выступал в Торонто, Оттаве, Монреале, Квебеке и других городах страны, а также гастролировал в странах Латинской Америки и на Кубе. Не остаётся он в стороне и от культурной жизни азербайджанской диаспоры в Канаде, активно участвуя в её проектах.

"Я никогда не ограничивался только педагогикой. Например, мне посчастливилось дать сольный концерт в Roy Thomson Hall в Торонто. Это огромный зал, рассчитанный на несколько тысяч зрителей. Концерт прошёл с большим успехом.

Создав собственный коллектив Bel Canto, я выступал в различных городах Канады вместе со своими учениками, участвовал в концертах и продолжал педагогическую деятельность. И до сих пор преподаю и выхожу на сцену. Если я не буду преподавать, я умру! (смеётся). Для меня работа - это жизнь. Я не представляю себя без музыки и без учеников".

За десятилетия работы Вагиф Керимов не только воспитал несколько поколений вокалистов, но и стал настоящим послом азербайджанской музыкальной культуры. Для него представлять Азербайджан за рубежом - не просто профессиональная миссия, а большая ответственность и дело чести.

"Когда ты находишься за пределами родины, понимаешь, что являешься её представителем, и всё, что ты делаешь, так или иначе связано с именем твоей страны. Нести знамя Азербайджана всегда почётно! И знакомство зарубежной аудитории с азербайджанской музыкой - одна из моих важнейших задач.

В каждом моём концерте первое отделение посвящено оперным ариям и неаполитанским песням, а второе полностью отведено азербайджанской музыке и мугаму в классическом жанре. Зарубежная публика с особым интересом воспринимает наше музыкальное наследие, а исполнение мугама нередко становится одним из самых эмоциональных моментов концерта. Это совершенно особенная музыка - глубокая, духовная, требующая особого восприятия!

Вместе с дирижёром Исмаилом Гаджиевым, сыном Джовдета Гаджиева, мы регулярно организовывали концерты, в том числе у Ниагарского водопада. В наших программах звучали произведения азербайджанских композиторов, народные песни и классическая музыка. Сейчас мы вместе готовим большую программу симфонической музыки Фикрета Амирова, Ниязи и Рауфа Гаджиева. У Азербайджана огромное музыкальное наследие. Его необходимо показывать миру. Я уверен, что у нашей музыки большая международная аудитория".

Помимо исполнительской и педагогической деятельности, Вагиф Керимов занимается и методической работой, является автором книг и пособий по вокальному искусству. Для него это ещё одна возможность передать молодому поколению накопленный за десятилетия опыт, сохранить профессиональные традиции и поделиться знаниями, которые он сам получил от выдающихся мастеров итальянской вокальной школы.

Творческая биография Вагифа Керимова - это не просто история успешного оперного певца, прошедшего путь от Баку до ведущих музыкальных площадок и образовательных центров за рубежом. Это история человека, который на протяжении всей жизни оставался верен своему призванию, не переставал учиться, выступать, преподавать и открывать молодым талантам дорогу в большое искусство.

И сегодня, в 80 лет, маэстро не считает свою творческую историю завершённой. Он продолжает преподавать, работать с учениками, выступать и строить планы о новых музыкальных проектах .

Но есть у него и особая, по-настоящему сокровенная мечта - вновь выйти на сцену в родном Баку, встретиться с бакинской публикой, исполнить любимые произведения и поделиться тем, что накоплено за долгие годы жизни, творчества и служения музыке.

Ведь, как показывает судьба Вагифа Керимова, настоящему артисту не обязательно постоянно находиться на родине, чтобы оставаться её частью. Иногда достаточно всю жизнь нести её музыку в своём сердце и знакомить с ней весь мир.

Голос, неподвластный времени - о главной мечте Вагифа Керимова

Несмотря на международное признание и богатую творческую биографию, Вагиф Керимов по-прежнему остаётся человеком, далёким от стремления к публичности. Он признаётся, что никогда не любил привлекать внимание к себе, а предпочитал говорить о музыке, своей работе и учениках. Возможно, именно поэтому его насыщенный международный творческий путь долгое время оставался недостаточно известным широкой аудитории.

"Я ведь не зря учился в Италии, не зря прошёл такую большую школу, выступал в разных странах. Мне хотелось бы показать, что возраст не всегда становится преградой для искусства. В 80 лет я с удовольствием исполнил бы любую оперу, которую поставят. Я бы даже исполнил одну из самых сложных партий Рихарда Вагнера из „Валькирии“. Многие считают, что после 50 лет тенор уже не может петь так, как прежде. А я хочу доказать обратное", - говорит маэстро.

Особое обращение у него и к молодому поколению. Он призывает чаще посещать концерты классической музыки, открывать для себя оперу и не бояться прикоснуться к этому удивительному искусству.

"В Баку я приезжаю раз в год, а затем возвращаюсь в Канаду. Но, несмотря на все трудности перелета, всегда рад возвращаться на родину. Музыка для меня - это всё: жизнь, чувства, абсолютно всё. Когда я слышу музыку, мне сразу хочется петь. Это невозможно объяснить словами.

Классическая музыка - выдающееся искусство. Она украшает человеческую душу, воспитывает, заставляет думать и чувствовать. Опера - это не просто пение. Это целый мир, в котором заключены человеческие переживания, характеры, судьбы. Каждый человек должен хотя бы однажды прикоснуться к этому искусству".

Когда наша беседа подошла к концу, Вагиф Керимов вновь заговорил о музыке. В его голосе не чувствовалось усталости человека, которому исполнилось 80 лет. Напротив, в нём ощущались энергия и увлечённость артиста, для которого сцена по-прежнему остаётся одним из главных смыслов жизни. Сам маэстро признаётся, что внутренне ощущает себя на 35–40 лет. И, судя по тому, с каким воодушевлением он говорит о будущих выступлениях, творческая энергия действительно не покидает его.

Он не говорил о былой славе, не перечислял свои достижения и не пытался произвести впечатление. Просто рассказывал о музыке, учениках, родине и о том, что ещё хотел бы успеть сделать.

Возможно, именно в этом и заключается особенность настоящих мастеров: они не считают свой путь завершённым, пока могут передавать знания, пока продолжают звучать их голоса и пока сердце откликается на музыку.

Вагиф Керимов приехал в Баку всего на неделю. Но за этой короткой встречей перед нами раскрылась целая эпоха - история человека, который десятилетиями жил и работал вдали от родины, выступал на международных сценах, воспитывал молодых исполнителей, но никогда не переставал быть частью азербайджанской музыкальной культуры.

История Вагифа Керимова - это не только путь талантливого бакинского мальчика, прошедшего профессиональную школу Италии и стажировку в легендарной La Scala, добившегося признания в разных странах мира. Это история преданности профессии, педагогического служения, верности своим принципам и любви к родине.

И сегодня у маэстро есть мечта, которая, пожалуй, дороже многих уже достигнутых вершин: вновь выйти на сцену родного Баку, встретиться со своим зрителем и подарить ему свой голос.

Ведь самое главное в этой истории - голос Вагифа Керимова по-прежнему звучит. А значит, его музыкальная история продолжается...

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