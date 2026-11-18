БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается с 1 января 2027 года сроком на 5 лет применить 50-процентную льготу по подоходному налогу к доходам, полученным физлицами от купли-продажи акций и облигаций, предложенных публично и допущенных к торгам на регулируемом рынке.

Данный вопрос нашел отражение в законопроекте, предусматривающем внесение изменений в Лесной, Уголовный, Налоговый кодексы и Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, а также в ряд других законов.

Согласно предложению, предусматривается удержание у источника выплаты через инвестиционные компании налогов с доходов, полученных от операций по купле-продаже вышеуказанных акций и облигаций. В то же время с 1 января 2027 года сроком на пять лет предлагается применение 50-процентной льготы по подоходному налогу.

В обосновании к законопроекту отмечается, что в настоящее время механизм налогообложения доходов, получаемых физическими лицами от операций по купле-продаже акций и облигаций через инвестиционные компании, с практической точки зрения применяется недостаточно четко и эффективно. Указывается, что отсутствие у значительной части физических лиц сформированных навыков ведения налогового учета, правильного расчета прироста капитала и представления годовых налоговых деклараций создает риск неполного и некорректного исполнения налоговых обязательств. Это, помимо создания дополнительной нагрузки на налоговое администрирование, может привести и к потенциальным налоговым потерям.

При применении предлагаемого механизма инвестиционные компании будут определять разницу между ценами покупки и продажи акций и облигаций, а также связанные с операциями расходы и удерживать налог у источника выплаты с чистого дохода, полученного физическими лицами.

В обосновании подчеркивается, что данный подход послужит упрощению процесса налогообложения, повышению прозрачности, снижению административной нагрузки на физических лиц и укреплению налоговой дисциплины. Наряду с этим, ожидается, что новый механизм будет стимулировать проведение операций на рынке капитала в официальной плоскости и позволит сделать поступления в государственный бюджет более стабильными и прогнозируемыми.

Отметим, что законопроект после обсуждений был вынесен на голосование на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса и принят в первом чтении.