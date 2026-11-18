БАКУ /Trend/ – 18 ноября исполняется 70 лет известному кыргызскому журналисту, медиаменеджеру и политологу, бывшему директору Кыргызского национального информационного агентства «Кабар», вице-президенту Ассоциации журналистов Азии Кубанычбеку Таабалдиеву. Читателям он знаком и под творческим именем Кубан Абдымен.

Путь Кубанычбека Таабалдиева в журналистику нельзя назвать прямым – и, возможно, именно поэтому он оказался таким основательным. Выпускник Новосибирского государственного университета 1979 года, он десять лет проработал научным сотрудником Фрунзенского политехнического института, затем окончил аспирантуру Московского государственного университета и в 1993 году защитил кандидатскую диссертацию. Научная школа – привычка проверять факты, сопоставлять источники и искать причины, а не только следствия, – впоследствии стала его главным профессиональным инструментом.

От Академии наук до Би-би-си

В начале 1990-х, когда Кыргызстан только обретал независимость, Таабалдиев руководил лабораторией в Академии наук республики, а затем возглавил отдел в газете «Кутбилим». Дальше последовала школа, которую в те годы прошли немногие журналисты региона: стажировка в Университете Брэдли (штат Иллинойс, США), работа советником главы офиса Информационного агентства США (ЮСИА) в Бишкеке и два года в Лондоне – продюсером Всемирной службы радио Би-би-си.

Вернувшись на родину в 1998 году, он возглавил КНИА «Кабар» – старейшее информационное агентство страны, ведущее историю от основанного в 1937 году КирТАГ.

Два срока во главе «Кабара»

Таабалдиев руководил агентством дважды: в 1998–2006 и в 2011–2022 годах – в общей сложности почти два десятилетия. Это время, на которое пришлись бурные политические перемены в стране, переход медиа в цифровую среду и становление новых форматов международного информационного обмена. Под его руководством «Кабар» расширял партнерскую сеть за рубежом и укреплял позиции главного государственного источника информации о Кыргызстане.

В промежутке между двумя сроками он прошел программу Фулбрайта по медиа в Университете Монтаны (США), руководил информационным агентством «Zpress» и заведовал отделом в Аппарате правительства Кыргызской Республики.

Партнер и друг Trend

С именем Кубанычбека Таабалдиева связана и история сотрудничества Кыргызстана и Азербайджана в информационной сфере. В ноябре 2013 года в Бишкеке, в рамках III Медиафорума тюркоязычных стран и сообществ, генеральный директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов и генеральный директор КНИА «Кабар» Кубанычбек Таабалдиев подписали соглашение о партнерстве. Агентства договорились о регулярном обмене оперативными и аналитическими материалами и фотоснимками, а также об информационной поддержке визитов глав государств и межгосударственных мероприятий.

В апреле 2021 года руководители двух агентств встретились уже в Баку и договорились о расширении сотрудничества и реализации совместных проектов. В том же году Таабалдиев выступил на первом межрегиональном экспертном форуме «Южный Кавказ – Центральная Азия: коридоры сотрудничества», организованном платформой Baku Network.

Сотрудничество с Trend продолжается и сегодня: Таабалдиев – частый собеседник агентства по вопросам региональной политики. Накануне саммита ШОС в Бишкеке в августе 2026 года он подчеркнул в интервью Trend, что главное ожидание от встречи – «как можно быстрее перейти от политических деклараций к конкретным экономическим и инфраструктурным проектам», а Кыргызстан «все больше проявляет себя как государство, способное формировать повестку регионального сотрудничества».

Учитель и эксперт

Параллельно с управленческой работой Кубанычбек Таабалдиев много лет преподавал: с 2002 по 2017 год – в Кыргызско-Турецком университете «Манас», а с 2019 года он профессор Международного университета «Ала-Тоо» в Бишкеке. Этот университет, созданный в 1996 году, сегодня считается одним из самых престижных вузов страны: в нем десять факультетов, обучение ведется на английском языке, а число студентов за последние годы выросло втрое. Более 80% выпускников сразу находят работу – в том числе в международных компаниях и финансовых институтах. Таабалдиев преподает здесь журналистику и международные отношения, передавая студентам опыт, накопленный в Бишкеке, Москве, Лондоне и американских университетах.

Он автор книг «Беспрерывно текущая политика» (2016), «Краткая история Кыргызстана и КНИА „Кабар“» (2017) и «Справочника университетов Кыргызстана» (2006), а также многочисленных аналитических публикаций. Его регулярно приглашают для комментариев ведущие СМИ Кыргызстана и других стран; он участвовал в международных конференциях и медиафорумах в США, России, Германии, Швеции, Китае, Турции, Азербайджане, Казахстане, Южной Корее, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и многих других государствах.

Кубанычбек Таабалдиев – член Союза журналистов Кыргызстана (с 1998 года), Союза журналистов России (с 2000 года) и Ассоциации журналистов Азии (с 2009 года), а с 2025 года – вице-президент этой организации со штаб-квартирой в Сеуле. Его заслуги отмечены званиями «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики» (2017) и «Отличник образования Кыргызской Республики» (2016), Почетной грамотой Жогорку Кенеша (2014) и Почетной грамотой правительства Кыргызской Республики (2012).

Коллектив Агентства международной информации Trend сердечно поздравляет Кубанычбека Абдименовича с 70-летием и желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, вдохновения и новых профессиональных свершений.