БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Сирийскую Арабскую Республику было экспортировано 972,551 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 330,269 миллиона долларов США.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

В целом же в январе-сентябре 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 17,994 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 6,449 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в стоимостном выражении на 249,874 миллиона долларов США, или на 3,7%, а по объему — на 533,703 миллиона кубометров, или на 2,9%.

Кроме того, за первые девять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал природный газ (в газообразном состоянии) только из одной страны — Исламской Республики Иран в объеме 229,828 миллиона кубометров на сумму 15,467 миллиона долларов США. За аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал 252,168 миллиона кубометров природного газа из двух стран — России и Туркменистана — на сумму 39,151 миллиона долларов США. Таким образом, импорт природного газа в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в стоимостном выражении на 23,684 миллиона долларов США, или в 2,5 раза, а по объему — на 22,340 миллиона кубометров, или в 1,1 раза.

Доставка азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции является одним из важных направлений энергетического сотрудничества между двумя странами.

12 июля 2025 года в рамках рабочего визита Президента Сирии на переходный период Ахмеда аль-Шараа в Азербайджан между SOCAR и правительством Сирийской Арабской Республики был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа. Документ подписали председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир.

В соответствии с соглашением были завершены работы по технической подготовке к транспортировке природного газа, и со 2 августа 2025 года начался экспорт азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.