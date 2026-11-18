БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах инвесткомпания «ROX Capital Group» обсудили возможности инвестирования в банковский сектор.

Об этом сообщили в ЦБА.

Согласно информации, первый заместитель председателя Центрального банка Алияр Мамедъяров встретился с руководителем компании «ROX Capital Group» Нгуен Хыонг Лоан. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние финансового сектора страны, реформы по повышению устойчивости сектора, возможности инвестирования в финансовый сектор, а также деятельность «ROX Group», ее подходы и инициативы к развитию банковского сектора. Наряду с этим, в центре внимания находились вопросы кредитования в банковском секторе, пруденциальных требований и банковского законодательства.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим сферам, представляющим взаимный интерес, и возможным дальнейшим шагам по направлениям будущего сотрудничества.

Отметим, что «ROX Capital Group» является компанией, специализирующейся на долгосрочных инвестициях. Согласно официальной презентации компании, ее основными направлениями инвестирования являются энергетика, продовольственные и водные ресурсы, инфраструктура, полезные ископаемые и оборонная промышленность.

Компания направляет свой капитал в инфраструктурные проекты, открытые финансовые рынки и стартапы. Также компания заявляет о своей деятельности в направлении расширения систем хранения энергии в ОАЭ и Омане.