БАКУ/Trend/ - Азербайджан по-прежнему ожидает от Армении раскрытия мест расположения более 200 массовых захоронений.

Об этом написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что наряду с минной опасностью проблема пропавших без вести остается одним из самых тяжелых гуманитарных последствий войны.

В настоящее время 4 010 граждан Азербайджана числятся пропавшими без вести. После освобождения территорий от оккупации были обнаружены 32 массовых захоронения. Продолжается работа по эксгумации останков и установлению личностей погибших.

Вместе с тем Азербайджан по-прежнему ожидает от Армении информации о местонахождении более 200 массовых захоронений. Кроме того, Баку ожидает предоставления карт минных полей, заложенных в 2020–2023 годах вдоль бывшей линии соприкосновения - на участке протяженностью более 440 километров и глубиной более 2 километров.

Эти мины продолжают приводить к гибели и ранениям мирных жителей, а также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Это исключительно гуманитарный вопрос. Обнародование указанной информации стало бы важным шагом на пути укрепления доверия, составной частью переходного правосудия и реальным вкладом в обеспечение прочного мира в нашем регионе. Семьи заслуживают того, чтобы знать о судьбе своих близких, – добавил Х. Гаджиев.