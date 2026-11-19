БАКУ /Trend Life/ - В Национальной библиотеке Администрации Президента Турецкой Республики в Анкаре состоялся Международный конгресс по музееведению 2026 (Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi 2026), объединивший представителей музейного сообщества, ученых и специалистов в области культуры и сохранения культурного наследия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального музея искусств Азербайджана.

В конгрессе, организованном при координации Университета Тракья и Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, приняла участие директор музея, заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики, доцент, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова. Она представила доклад на тему "От музейных коллекций к международному научному диалогу: опыт Национального музея искусств Азербайджана" (From Museum Collections to International Scholarly Dialogue: The Experience of the Azerbaijan National Museum of Art).

В своем выступлении Ширин Меликова затронула вопросы сохранения и актуализации музейных коллекций, современные подходы к их научному изучению и представлению широкой аудитории. Она также поделилась опытом музея в области исследовательской и экспозиционной деятельности и подчеркнула значение международного профессионального сотрудничества для изучения и популяризации азербайджанского искусства.

Особое внимание в докладе было уделено азербайджанскому нонконформистскому искусству, в частности творчеству художников Абшеронской школы, а также его значению в контексте мировой истории искусства. Ширин Меликова рассказала и о результатах научного исследования музейных коллекций, позволяющего уточнять атрибуцию произведений, а также о возможностях привлечения зарубежных специалистов к изучению художественного наследия.

Участие в конгрессе стало возможностью представить опыт азербайджанского музея на международной научной площадке и укрепить профессиональные связи в музейной сфере.

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