Birbank предлагает клиентам ещё больше возможностей для удобного планирования расходов. В рамках кампании, которая проходит с 4 ноября по 4 декабря 2026 года, в тысячах магазинов-партнёров можно совершать покупки на сумму до 15 000 AZN с помощью кредита «Böl-ödə», разделив оплату на 2, 3 или 6 месяцев без комиссии.

Новая возможность позволяет клиентам приобретать необходимые товары и услуги, самостоятельно выбирая удобный срок погашения с учётом своего бюджета. Таким образом, вместо единовременной оплаты всей суммы покупки её можно погашать частями в течение выбранного периода.

Кредит «Böl-ödə» предоставляется на сумму от 100 до 15 000 AZN. На стандартных условиях доступны сроки погашения 2, 3, 6, 12, 18, 24 и 35 месяцев. В период проведения кампании при выборе срока погашения на 2, 3 или 6 месяцев комиссия не взимается.

Благодаря этой кампании Birbank предоставляет клиентам дополнительные возможности для гибкого планирования покупок и распределения платежей в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Подробная информация: https://www.b-b.az/hoRjXB

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 120 филиалов, 48 отделений и 15 Цифровых Центров. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Birbank вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.