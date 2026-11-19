БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться скорейшего урегулирования конфликта с Ираном.
Об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
«Да, я решу эту проблему. Да, скоро. Так или иначе, мы ее решим. Они хотят заключить сделку, но нам нужно долгосрочное соглашение», — заявил Трамп.
Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, намерен ли Вашингтон сохранять американские войска в регионе до достижения договоренностей с Тегераном.
Трамп также подчеркнул, что стремится заключить соглашение, которое будет действовать даже в том случае, если страной будет руководить «плохой и слабый» президент.