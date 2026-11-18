БАКУ /Trend/ - До 2030 года на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана предусмотрено направить государственные инвестиции на общую сумму 22,82 миллиарда долларов.

Об этом говорится в третьем специальном выпуске обзора Invest in Garabagh and Eastern Zangezur ("Инвестиции в Карабах и Восточный Зангезур"), подготовленном Центром анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) по случаю Дня Победы - 8 Ноября.

В обзоре отмечается, что первоначальный общий объем государственных инвестиций, предусмотренных в рамках соответствующей Государственной программы для восстановления и развития Карабаха и Восточного Зангезура, оценивается в 22,82 миллиарда долларов.

Согласно распределению средств по годам, в 2020-2025 годах из государственного бюджета было выделено 12,94 миллиарда долларов. На 2026 год в государственном бюджете предусмотрено 2,06 миллиарда долларов, а в 2027-2030 годах планируется направить еще 7,82 миллиарда долларов.

Таким образом, общий объем государственных средств, выделенных в 2020-2025 годах, предусмотренных на 2026 год и планируемых к выделению в 2027-2030 годах, составит 22,82 миллиарда долларов.

В обзоре также приводятся данные об объеме банковского кредитования на освобожденных территориях и его структуре по срокам погашения.

По состоянию на 1 сентября 2026 года общий кредитный портфель в Карабахском экономическом районе составил 349,1 миллиона долларов. Из них 328,2 миллиона долларов приходились на долгосрочные кредиты, а 20,9 миллиона долларов - на краткосрочные.

В Восточно-Зангезурском экономическом районе объем кредитного портфеля составил 22,6 миллиона долларов. Из этой суммы 14,5 миллиона долларов приходились на долгосрочные кредиты, а 8,1 миллиона долларов - на краткосрочные.

Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2026 года совокупный кредитный портфель Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов достиг 371,7 миллиона долларов.