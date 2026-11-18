БАКУ /Trend/ - Обсуждено энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией.

Об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в соцсети X.

«С заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в духе дружбы и стратегического партнерства, объединяющих наши страны, мы рассмотрели повестку энергетического сотрудничества. Провели обмен мнениями об обеспечении устойчивой деятельности наших энергосистем и развитии совместных региональных проектов», — говорится в публикации.

Отметим, что согласно последним данным Государственного комитета по статистике, за первые 8 месяцев текущего года из Азербайджана только в Грузию было экспортировано 202,296 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 12,069 миллиона долларов США. В то же время за первые 8 месяцев этого года Азербайджан импортировал из Грузии 66,764 миллиона кВт·ч электроэнергии стоимостью 4,340 миллиона долларов США.

Кроме того, в январе — августе 2026 года Азербайджан в целом экспортировал в три страны — Россию, Грузию и Иран — 319,039 миллиона кВт·ч электроэнергии. Стоимость экспорта составила 16,629 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии из Азербайджана сократился в стоимостном выражении на 36,1 миллиона долларов США, или в 3,2 раза, а в физическом выражении — на 600,9 миллиона кВт·ч, или в 2,8 раза.

Помимо этого, за первые восемь месяцев текущего года Азербайджан импортировал из вышеуказанных стран 143,724 миллиона кВт·ч электроэнергии. Стоимость импорта составила 7,0945 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше в стоимостном выражении на 2,146 миллиона долларов США, или на 43,4%, а по объему — на 28,1 миллиона кВт·ч, или на 24,3%.

Добавим, что в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане в январе — августе 2026 года было произведено продукции и оказано услуг на сумму 2 миллиарда 373,3 миллиона манатов. Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 448,5 миллиона манатов.