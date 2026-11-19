БАКУ/ Trend/ - Первая трехсторонняя встреча Президента США Дональда Трампа, Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября примерно на 10:30 по бакинскому времени.

Переговоры состоятся в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь.

В мероприятии примут участие делегации трех стран, составы которых уже согласованы. При этом работа над текстом возможного совместного коммюнике продолжается.

Продолжительность встречи определят сами главы государств.

Отмечается, что переговоры планируется провести в государственной резиденции председателя КНР.