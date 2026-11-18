БАКУ/ Trend/ - Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов станет специальным гостем Форума лидеров рынка недвижимости (MREF), который пройдет в Москве.

В заявлении оргкомитета форума отмечается, что в рамках юбилейного мероприятия с Эмином Агаларовым состоится обсуждение трансформации миссии, ценностей и направлений деятельности девелоперских компаний в условиях постоянных изменений на рынке недвижимости.

Участники форума также обменяются мнениями по актуальным вопросам рынка недвижимости, инвестиционным стратегиям, новым возможностям для бизнеса, перспективам развития сектора и будущим тенденциям.

В этом году MREF отмечает 20-летие. Форум объединит ведущих представителей рынка недвижимости, инвесторов, бизнес-лидеров и экспертов.

Мероприятие состоится 20 ноября в московском отеле Radisson Collection Hotel.