БАКУ /Trend/ - Искусственный интеллект может изменить правила международных отношений, обострить геополитическую конкуренцию и привести к концентрации технологических возможностей в руках нескольких центров силы. В этой связи необходимо обеспечить участие малых и средних государств в международных дискуссиях и принятии решений в сфере искусственного интеллекта.

Об этом заявил генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям Эльман Абдуллаев, выступая в четверг на панельной сессии "Внешняя политика в эпоху искусственного интеллекта: определение новых правил дипломатии", состоявшейся в рамках II Международной конференции по кибердипломатии, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что в настоящее время все более актуальным становится вопрос о том, является ли искусственный интеллект новым дипломатическим инструментом или же мир вступает в новую эпоху, в которой ИИ будет менять правила международных отношений.

Э. Абдуллаев также обратил внимание на влияние искусственного интеллекта на международное сотрудничество. По его словам, один из главных вопросов заключается в том, будет ли ИИ способствовать укреплению международного взаимодействия или, напротив, еще больше обострит геополитическую конкуренцию.

Он выразил особую обеспокоенность будущим положением малых и средних государств.

"Принесет ли новая конкуренция в сфере искусственного интеллекта дополнительные возможности для малых и средних государств или же приведет к еще большей концентрации влияния в руках нескольких технологических держав?" - задался вопросом Э. Абдуллаев.

Он подчеркнул, что настало время обеспечить участие малых и средних государств в международных дискуссиях и процессе принятия решений.

Генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО также отметил, что важно обеспечить развитие технологий искусственного интеллекта с учетом человеческого суждения, международного права и принципов распределенной ответственности.

По словам Э. Абдуллаева, решить эти вопросы исключительно силами правительств невозможно.

Он добавил, что участие представителей различных сфер и подходов в подобных дискуссиях имеет важное значение для понимания того, как искусственный интеллект может влиять на решения в области внешней политики и международные партнерства.

В рамках панельной сессии основное внимание было уделено возможному влиянию искусственного интеллекта на принятие внешнеполитических решений и международные партнерства.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему «Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства».

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.