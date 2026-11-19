КАРАБАХ/ Trend/ - Отправленные 19 ноября на освобожденные от оккупации территории бывшие вынужденные переселенцы, прибыли в село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на данном этапе ключи от квартир получили 16 семей (80 человек), вернувшихся в село Солтанлы, и 19 семей (75 человек), переселившихся в село Джахангирбейли.

В церемониях вручения ключей приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.