БАКУ/ Trend/ - Представители сборной Азербайджана продолжают успешное выступление на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов до 23 лет, который проходит в хорватском городе Пореч.

В третий день соревнований еще четыре представителя национальной команды пробились в следующий этап турнира.

Билалхабаши Назаров, выступающий в весовой категории до 50 кг, был объявлен победителем после того, как его соперница, представительница Молдовы Каталина Тюрк, не получила допуска к поединку из-за превышения весового лимита. Таким образом, двукратный чемпион Европы вышел в четвертьфинал, где встретится с чехом Филипом Хорватом.

Зидан Хунбатов (до 55 кг) в 1/8 финала одержал победу над итальянцем Бадреддином Бурауяном со счетом 5:0. В четвертьфинале азербайджанский боксер сразится с сербом Николой Максимовичем.

Махаммадали Аширалиев (до 60 кг) также успешно преодолел стадию 1/8 финала, победив представителя Израиля Абдуллу Рахала со счетом 5:0. Следующим его соперником станет испанец Брэндон Хинея Коллассос.

Нижат Алирзаев (до 70 кг) одержал победу над литовцем Эдгарасом Тротенскисом со счетом 3:2. В поединке за выход в полуфинал он встретится с черногорцем Милошем Рогановичем.

Следующие поединки двух азербайджанских боксеров состоятся 20 ноября, еще двух — 21 ноября.

Отметим, что в чемпионате Европы принимают участие 276 спортсменов из 39 стран. Турнир завершится 24 ноября. Днем ранее еще один представитель сборной Азербайджана обеспечил себе выход в четвертьфинал.