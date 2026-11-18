БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество «İpək Yolu Sığorta» обратилось в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с просьбой добровольно ограничить действие лицензии на страховую деятельность в рамках пересмотра и оптимизации направлений своей деятельности с учетом долгосрочных стратегических целей и приоритетов развития.

Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном компанией.

Отмечается, что на основании обращения ЦБА 11 ноября 2026 года ограничил действие лицензии компании на осуществление страховой деятельности.

«В соответствии со своими долгосрочными стратегическими целями и будущими приоритетами развития, в рамках переоценки и оптимизации направлений деятельности ОАО İpək Yolu Sığorta официально обратилось в Центральный банк Азербайджанской Республики по вопросу добровольного ограничения лицензии на страховую деятельность. На основании добровольного обращения 11 ноября 2026 года Центральным банком Азербайджанской Республики лицензия ОАО İpək Yolu Sığorta на страховую деятельность была ограничена», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что ограничение лицензии не повлияет на исполнение обязательств по действующим договорам страхования.

«ОАО İpək Yolu Sığorta обеспечит в полном объеме исполнение взятых на себя обязательств по действующим договорам страхования», — заявили в компании.

Также сообщается, что в дальнейшем компания представит дополнительную информацию о мерах и планируемых изменениях, которые предполагается реализовать в соответствии с ее стратегическими приоритетами.

Отметим, что решением Центрального банка Азербайджана действие лицензии ОАО İpək Yolu Sığorta было ограничено путем аннулирования разрешений по 24 видам страхования. Согласно статье 105.3 закона «О страховой деятельности», данное ограничение запрещает компании заключать новые договоры по соответствующим видам страхования, а также продлевать срок действия действующих договоров.

При этом обязательства по ранее заключенным договорам страхования сохраняются и должны быть исполнены в полном объеме. В случае необходимости изменения направлений страховой деятельности компания сможет обратиться в Центральный банк в порядке, предусмотренном законодательством.