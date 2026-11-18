БАКУ /Trend/ - Член этнокультурного объединения «Достлуг», действующего в казахстанском городе Актау, Румман Гусейнов награжден Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на республиканском мероприятии «Казахский язык», состоявшемся в Астане.

Об этом сообщил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики.

Румман Гусейнов удостоен благодарственного письма за вклад в развитие казахского языка, пропаганду национальных ценностей, организацию социально значимых мероприятий, а также укрепление дружбы, солидарности и культурных связей. Подчеркивается, что вручение этой награды является показателем высокой оценки его деятельности в этом направлении.

Отметим, что Румман Гусейнов был участником VI Летнего лагеря диаспорской молодежи.