БАКУ /Trend/ - Предусматривается цифровизация процессов предоставления земельных участков на прибрежных территориях Каспийского моря в пользование и аренду, а также приема соответствующих обращений. Для этого предлагается внести изменения в законодательство и создать электронную систему подачи заявлений.

Об этом заявил начальник отдела организации государственного управления земельными ресурсами и геодезии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Ильгар Габиев на брифинге, посвященном совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспийского моря, состоявшемся в четверг, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, для определения порядка управления земельными участками на прибрежных территориях и предоставления их в пользование необходимо в первую очередь усовершенствовать законодательную базу. В частности, следует четко определить правовые основания предоставления таких участков - на праве пользования, аренды или собственности.

Ильгар Габиев отметил, что предоставление земельных участков на прибрежных территориях в собственность будет ограничено и к этому вопросу необходимо подходить с особой осторожностью.

"Право собственности, безусловно, является весьма редким случаем. Действующее законодательство также не предусматривает широких возможностей для предоставления таких территорий в собственность. Вместе с тем есть лица, которые в определенные периоды, в частности в 1990-х годах и начале 2000-х годов, приобрели земельные участки и определенное имущество на законных основаниях. Кроме того, на этих территориях действуют бизнес-объекты. Все эти вопросы будут рассмотрены в рамках предложений, которые планируется выдвинуть", - заявил он.

Начальник отдела подчеркнул, что после определения порядка предоставления земельных участков в пользование или аренду прием соответствующих обращений планируется организовать через единую электронную платформу.

По его словам, благодаря новой цифровой системе граждане смогут выбирать интересующие их участки с помощью геоинформационной системы и подавать заявления, не посещая их лично.

"Например, после определения правил получения земельного участка для открытия небольшого кафе или размещения временного сезонного объекта любой гражданин, любое физическое лицо сможет выбрать участок через нашу геоинформационную систему и подать заявление по принципу одного окна", - сказал Ильгар Габиев.

Он сообщил, что этот процесс может быть организован по аналогии с электронными услугами, применяемыми при предоставлении в аренду земель сельскохозяйственного назначения. Обращения будут приниматься через цифровую платформу, после чего проведут необходимые землеустроительные работы, согласуют вопросы с соответствующими государственными органами и получат требуемые заключения.

Ильгар Габиев добавил, что в зависимости от целевого назначения земельного участка и особенностей планируемой деятельности могут потребоваться дополнительные документы и заключения. Например, при рассмотрении обращений, связанных с организацией пляжей, может возникнуть необходимость получить заключения соответствующих органов в сфере здравоохранения и чрезвычайных ситуаций.

"После получения заключений будет принято соответствующее решение и заключен договор аренды. Предусматривается такой простой механизм. Главный вопрос заключается в закреплении этих правил в законодательстве", - подчеркнул он.