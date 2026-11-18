БАКУ /Trend/ - Дебиторская задолженность Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) с начала 2025 года по 1 июля 2026 года увеличилась на 69,28 миллиона манатов, или на 26,2%, а кредиторская задолженность — на 35,18 миллиона манатов, или на 68,9%. Динамика роста задолженностей, преобладание в их структуре основного долга и высокая доля участия государственного сектора делают необходимым усиление механизмов административного регулирования.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту о бюджете Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на 2027 год.

Отмечается, что темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также высокая доля в их структуре государственного сектора создают определенные ограничения в процессе прогнозирования доходов фонда. Указывается, что дебиторская задолженность формируется в результате неуплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование в установленный срок. При этом в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О социальном страховании» налоговый орган применяет к страхователям проценты и финансовые санкции. Согласно данным, представленным Государственной налоговой службой, задолженность страхователей перед фондом на начало 2026 года по сравнению с началом 2025 года увеличилась на 40,62 миллиона манатов, или на 15,4%. За первые шесть месяцев текущего года этот показатель вырос еще на 28,66 миллиона манатов, или на 9,4%. Таким образом, на 1 июля 2026 года дебиторская задолженность фонда по сравнению с началом 2025 года увеличилась в общей сложности на 69,28 миллиона манатов, или на 26,2%.

Рост зафиксирован и по задолженности фонда перед страхователями, то есть по кредиторской задолженности. Так, эти долги на начало 2026 года по сравнению с началом 2025 года выросли на 30,98 миллиона манатов, или на 60,7%, а в первом полугодии текущего года — дополнительно на 4,2 миллиона манатов, или на 5,1%. В результате на 1 июля 2026 года общий рост кредиторской задолженности составил 35,18 миллиона манатов, или 68,9%.

По оценке Счетной палаты, хотя за сравниваемый период дебиторская задолженность в абсолютном выражении увеличилась больше, в относительном выражении темпы роста кредиторской задолженности оказались выше. В заключении также проанализированы изменения, произошедшие в структуре дебиторской и кредиторской задолженности фонда. Отмечено, что на 1 января 2025 года 73,4% дебиторской задолженности приходилось на основной долг, 26,5% — на начисленные проценты и финансовые санкции, а 0,1% — на прочие долги. На 1 июля 2026 года эти показатели составили соответственно 73,9%, 26% и 0,1%. Таким образом, несмотря на увеличение общего объема дебиторской задолженности, существенных изменений в ее структуре не произошло.

В структуре же кредиторской задолженности удельный вес основного долга вырос более ощутимо. На начало 2025 года на долю основного долга приходилось 86,4% этих задолженностей, на начисленные проценты и финансовые санкции — 13,4%, на прочие долги — 0,2%. На 1 июля 2026 года удельный вес основного долга вырос до 91,9%, доля начисленных процентов и финансовых санкций снизилась до 7,8%, а доля прочих долгов составила 0,3%. В заключении подчеркнуто, что наряду с ростом общего объема кредиторской задолженности за сравниваемый период на 68,9%, сумма основного долга также увеличилась на 35,18 миллиона манатов. В результате удельный вес основного долга в общей кредиторской задолженности вырос на 5,5 процентного пункта. «Учитывая, что кредиторская задолженность формируется за счет уплаты средств в сумме, превышающей сумму, сформированную по представленной отчетности, демонстрация темпов роста этой задолженности приводит к неточности потенциальных границ прогнозных показателей бюджетных доходов фонда по данному источнику», — говорится в заключении.

Счетная палата также проанализировала распределение дебиторской задолженности по категориям собственности и организационным формам страхователей. Согласно информации, удельный вес бюджетных организаций в дебиторской задолженности на начало 2025 года составил 1,2%, на начало 2026 года — 1,3%, а на конец первого полугодия текущего года — 0,8%. Доля основных крупных страхователей за соответствующие периоды составила 12,1%, 11,1% и 11,3%, доля прочих организаций, находящихся в государственной собственности, — 25,9%, 22,7% и 21,4%, а доля организаций, находящихся в муниципальной собственности, — 2,7%, 2% и 2,1%. Удельный вес прочих юридических лиц в дебиторской задолженности вырос с 37,9% на начало 2025 года до 45,5% на 1 июля 2026 года. Доля физических лиц снизилась с 20,3% до 18,9%.

Отмечается, что на рост дебиторской задолженности фонда на конец первого полугодия 2026 года по сравнению с началом 2025 года в основном повлияли долги прочих юридических и физических лиц, входящих в внебюджетный сектор. Так, задолженность прочих юридических лиц перед фондом за сравниваемый период увеличилась на 51,9 миллиона манатов, или на 51,8%, а задолженность физических лиц — на 9,47 миллиона манатов, или на 17,6%. В росте кредиторской задолженности также преобладала доля внебюджетного сектора. Так, рост кредиторской задолженности бюджетных организаций составил 10,21 миллиона манатов, или 29% от общего роста. По внебюджетному же сектору этот показатель составил 24,97 миллиона манатов, или 71% от общего роста.

Счетная палата считает, что заметный рост дебиторской и кредиторской задолженности, преобладание в обоих показателях основного долга, а также наблюдение этой тенденции в государственном секторе указывают на важность дальнейшего усиления механизмов административного регулирования.

Также подчеркнута значимость учета этих факторов при прогнозировании доходов ГФСЗ.