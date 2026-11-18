БАКУ/ Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,03 доллара США, или на 0,03 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 98,79 доллара США за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан увеличилась на 0,11 доллара, или на 0,1 процента, до 94,93 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS увеличилась на 0,3 доллара, или на 0,4 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 69,02 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 0,11 доллара, или на 0,1 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 93,15 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно последним данным Trading Economics, в среду стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 93 долларов за баррель, продолжив снижение на этой неделе на фоне того, что обострение напряженности на Ближнем Востоке нивелировалось признаками увеличения мирового предложения нефти.

"Во вторник американские военные нанесли удар по иранской ракетной пусковой установке на острове Кешм после атак Тегерана на американских военнослужащих и объекты в регионе. Иран усилил угрозы в адрес американских сил и коммерческих судов на фоне прибытия в Персидский залив третьего американского авианосца.

В то же время военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что за последние 24 часа четыре нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись в восточной части Ормузского пролива.

Однако признаки восстановления мирового предложения продолжили оказывать давление на нефтяные котировки. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует профицит предложения нефти на уровне около 2 миллионов баррелей в сутки в текущем квартале, тогда как Goldman Sachs предупредил о возможном избытке предложения в следующем году", - передает Trading Economics.

Отмечается, что в США отраслевые данные также показали, что коммерческие запасы сырой нефти за прошлую неделю увеличились на 5,3 миллиона баррелей.