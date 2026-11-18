БАКУ /Trend/ - ООО «Сумгайытский завод по переработке бумаги» получил статус резидента Сумгайытского промышленного парка, находящегося в управлении Агентства по развитию экономических зон в подчинении министерства экономики.

Об этом сообщили в агентстве.

Согласно информации, новым резидентом Сумгайытского промышленного парка будет реализован проект по производству бумаги из вторсырья — картонных и бумажных отходов. В рамках проекта инвестиционной стоимостью более 60 млн манатов будет создано предприятие по переработке картонных и бумажных отходов с годовой производственной мощностью 90 тыс. тонн.

Отметим, что Сумгайытский промышленный парк создан указом Президента Азербайджана от 21 декабря 2011 года. Основной целью этого является создание благоприятных условий для развития в стране конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержка предпринимательства, содействие устойчивому развитию ненефтяного сектора и повышение занятости в промышленной сфере.

В настоящее время общая площадь Сумгайытского промышленного парка составляет 640 гектаров. В Сумгайытском промышленном парке, являющемся крупнейшим индустриальным парком на Южном Кавказе, зарегистрировано 46 резидентов. До настоящего времени резидентами в промпарк инвестировано свыше 5,6 млрд манатов, создано более 6 400 рабочих мест.