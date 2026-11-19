БАКУ/Trend/ - В провинции Фарс на юге Ирана подписан контракт стоимостью 450 миллионов долларов на разработку газовых месторождений «Зирех» и «Хартанг».

По данным Национальной нефтяной компании Ирана, 18 ноября в Тегеране состоялась церемония подписания контракта между Национальной нефтяной компанией Ирана и Petro Kaveh Ofogh Group на разработку двух газовых месторождений. Документ подписали глава Национальной нефтяной компании Ирана Фаррох Алихани и основатель Petro Kaveh Ofogh Group Ибрагим Асгариан.

Согласно контракту, предусматривающему инвестиции в размере 450 миллионов долларов, в течение 20 лет планируется обеспечить добычу 21,5 миллиона кубометров газа в сутки на месторождениях «Зирех» и «Хартанг».

Часть газа, добываемого на этих двух месторождениях, будет использоваться в качестве сырья для нефтехимических предприятий региона. Кроме того, реализация проекта будет способствовать сокращению дефицита газа в стране, а также расширению экономической деятельности и увеличению занятости в регионе.

Согласно решению Кабинета министров Ирана, с учетом необходимости использования местных возможностей на промышленных предприятиях с высоким энергопотреблением, в том числе на нефтехимических и сталелитейных заводах, местные компании могут играть эффективную роль в обеспечении предприятий необходимым сырьем, участвуя в разработке месторождений в рамках крупных проектов.

Отметим, что официальная информация о газовом месторождении «Зирех» в Иране не публиковалась. Газовое месторождение «Хартанг» имеет запасы в 8,5 триллиона кубических футов (около 240 миллиардов кубометров) газа и 33 миллиона баррелей газового конденсата.