БАКУ/ Trend/ - В третьем квартале 2026 года производство яиц в Грузии достигло 198 млн штук, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), именно этот показатель продемонстрировал наиболее значительный годовой рост среди всех видов животноводческой продукции.

Для сравнения, в третьем квартале 2025 года в стране было произведено 172,6 млн яиц. Таким образом, за год объем производства увеличился на 25,4 млн штук.

Динамика производства яиц по кварталам:

- I квартал: 179,1 млн штук — на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года (173 млн);

- II квартал: 178,2 млн штук — примерно на 1,8% меньше показателя второго квартала 2025 года (181,5 млн);

- III квартал: 198 млн штук — на 14,7% больше, чем в третьем квартале 2025 года (172,6 млн).

При этом существенный рост производства яиц наблюдался на фоне сокращения общего поголовья птицы в Грузии. По итогам третьего квартала 2026 года в Грузии насчитывалось 9,8 млн голов птицы, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в конце сентября 2025 года этот показатель превышал 10 млн голов.

Сокращение поголовья местной птицы сопровождалось значительным увеличением импорта. Так, в третьем квартале 2026 года в Грузию было ввезено 2,1 млн голов птицы против 1,4 млн за аналогичный период годом ранее. Таким образом, импорт вырос на 48,1%, или на 691,3 тыс. голов.

В то же время увеличились и объемы экспорта живой птицы. За отчетный период из Грузии было вывезено 1,26 млн голов против 956,7 тыс. в третьем квартале 2025 года. Рост составил 31,4%, или 300,8 тыс. голов.