БАКУ /Trend/ - Для достижения стратегической автономии необходимо расширять круг партнеров и иметь больше альтернатив как на внутреннем, так и на международном уровне. Развитие внутреннего сотрудничества в сфере кибербезопасности повышает эффективность международных партнерств, а наличие альтернатив укрепляет технологическую независимость государств.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Рауф Джабаров в ходе панельной дискуссии "Киберальянсы и стратегическая автономия: баланс между независимостью и партнерством", состоявшейся в рамках II Международной конференции по кибердипломатии в Баку, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что без эффективного взаимодействия внутри страны невозможно создавать международные альянсы и в полной мере использовать их потенциал.

Рауф Джабаров пояснил эту мысль на примере двух практических вопросов. Первый заключается в том, готовы ли международные партнеры обмениваться информацией друг с другом в случае, если тот или иной киберинцидент затронет сразу несколько стран.

"Ответ "да" или "нет" на этот вопрос фактически определяет уровень нашего партнерства", - заявил он.

Второй вопрос касается взаимодействия внутри страны. По словам главы ассоциации, предупреждение, полученное от зарубежного партнера, необходимо преобразовать в конкретные действия, адаптировав содержащуюся в нем информацию к местным условиям. Способность эффективно использовать такие данные также свидетельствует об уровне внутреннего сотрудничества.

Р.Джабаров подчеркнул, что для полноценного участия в международном сотрудничестве необходимо сформировать сильное национальное сообщество, объединяющее все заинтересованные стороны - государственные и общественные организации, поставщиков инфраструктуры, ИТ-компании и компании в сфере кибербезопасности.

По его словам, все эти участники должны объединить усилия, наладить тесное взаимодействие и определить механизмы взаимной поддержки.

Говоря о деятельности Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана, Джабаров сообщил, что организация работает над укреплением внутреннего партнерства. При этом он подчеркнул, что ассоциация не претендует на роль лучшего или ведущего примера в этой сфере, однако ее деятельность демонстрирует возможное направление развития такого взаимодействия.

По словам главы ассоциации, входящие в нее компании объединяются вокруг общей цели, выходящей за рамки интересов отдельных организаций, - повышения киберустойчивости страны.

Он отметил, что укрепление киберустойчивости одновременно способствует расширению рынка услуг в этой сфере и открывает новые возможности для местных компаний. Таким образом, развитие общего рынка приносит пользу как национальной кибербезопасности, так и самим участникам отрасли.

Джабаров подчеркнул, что поэтому компании, входящие в ассоциацию, стремятся не конкурировать друг с другом, а уделять приоритетное внимание развитию рынка. Они понимают, что повышение его общего уровня в конечном итоге приведет к росту спроса на их услуги.

Еще одним преимуществом внутреннего взаимодействия он назвал повышение доступности услуг в сфере кибербезопасности. Такой подход позволяет снижать их стоимость и расширять круг потребителей, включая не только крупные компании, но и малые и средние предприятия.

"Наша главная цель - сделать именно такие услуги более доступными", - подчеркнул он.

По мнению Р.Джабарова, кибердипломатия не ограничивается политической составляющей. За политическими решениями в этой сфере стоят технологические и экономические факторы, которые во многих случаях влияют на направление политических процессов.

В этой связи он отметил необходимость развития технологического и экономического партнерства как на международном уровне, так и внутри страны. Основой для формирования таких связей, по его словам, должны стать внутренние альянсы, в том числе объединения по отраслевому принципу.

В завершение выступления Джабаров остановился на взаимосвязи стратегической автономии и международного партнерства. По его словам, стратегическая автономия прежде всего предполагает наличие широкого выбора и альтернатив как внутри страны, так и за ее пределами.

Он пояснил, что необходимо учитывать вероятность ситуаций, когда отдельный международный партнер не сможет оказать необходимую поддержку. Поэтому государствам важно иметь альтернативные варианты сотрудничества.

"В одной ситуации нам нужны одни партнеры, в другой - другие, которые смогут помочь нам в иных обстоятельствах. Международное партнерство, по сути, основывается на наличии большего выбора", - заявил Рауф Джабаров.

По его словам, тот же принцип применим и к внутреннему рынку. Для достижения стратегической автономии компании должны иметь возможность выбирать между несколькими поставщиками услуг в сфере кибербезопасности.

Широкий выбор на внутреннем рынке позволяет организациям принимать более гибкие решения и в определенной степени обеспечивать собственную автономию.

"Главное заключается в том, что более широкий выбор повышает и укрепляет автономию, а наличие эффективного внутреннего партнерства повышает эффективность международного сотрудничества", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему «Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства».

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.