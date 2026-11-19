БАКУ /Trend/ - Зоны общественного пользования на прибрежных территориях Каспийского моря будут определены по итогам оценки и зонирования. При использовании этих территорий будут учитываться безопасность людей, состояние инфраструктуры, экологические требования и качество предоставляемых услуг.

Об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Гусейн Алиев на брифинге, посвященном совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспийского моря, состоявшемся в четверг, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, после завершения зонирования и утверждения границ соответствующих территорий каждый гражданин сможет ознакомиться с открытой информацией о них.

Г.Алиев отметил, что наряду с эффективным использованием прибрежных территорий важно обеспечить развитие их инфраструктуры. В этой связи будут учитываться градостроительные принципы, вопросы организации общественных пространств и качество предоставляемых услуг.

"Мы постараемся сделать эти территории комфортными, чистыми и благоустроенными для общественности, а также обеспечить предоставление предпринимателями качественных услуг", - заявил он.

В свою очередь, начальник отдела организации государственного управления земельными ресурсами и геодезии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Ильгар Габиев сообщил на том же брифинге, что будет проведена оценка пригодности прибрежных территорий для общественного пользования.

По его словам, при такой оценке необходимо учитывать не только экономический потенциал территорий, но и потребности населения, безопасность людей и возможности имеющейся инфраструктуры.

И. Габиев подчеркнул, что важную роль в этом процессе будут играть заключения и оценки Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения и других соответствующих ведомств, в том числе связанных с использованием водных ресурсов.

Он отметил, что также будут изучены опыт прикаспийских стран и нынешнее состояние побережья. В частности, несмотря на то что протяженность береговой линии Казахстана на Каспии составляет примерно 2 000-2 200 километров, относительно небольшая ее часть используется преимущественно в промышленных целях.

Начальник отдела подчеркнул, что в Азербайджане необходимо оценить потенциал прибрежных территорий как с экономической точки зрения, так и с позиции их использования в общественных целях, а также определить возможности для наиболее эффективного использования этих территорий.

"Сегодня не везде есть возможность получить доступ к морю. Есть территории, где невозможно ни отдыхать, ни заниматься рыбалкой. Встречаются крутые скалистые участки, болота и зоны, представляющие опасность для жизни людей. Поэтому мы должны продолжать мониторинг этих территорий совместно с соответствующими государственными органами", - заявил И.Габиев.

По его словам, именно по результатам мониторинга и зонирования будет определено, какие территории пригодны для общественного пользования, отдыха и других видов деятельности. Соответствующая информация будет представлена общественности после завершения оценочных работ.