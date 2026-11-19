БАКУ/Trend/ - Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев встретился с делегацией во главе с начальником СГБ Грузии Тамазом Борашвили, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как говорится в сообщении СГБ Азербайджана, генерал-полковник Али Нагиев, отметив, что рад приветствовать гостей в Баку, подчеркнул, что азербайджано-грузинские отношения, имеющие многовековую историю, основаны на взаимном уважении и доверии между народами, а также на искренней дружбе. Он также отметил, что отношения между руководителями двух стран строятся на тех же принципах.

В свою очередь, Тамаз Борашвили выразил благодарность за искренний приём, подчеркнув важность дальнейшего углубления сотрудничества между специальными службами двух стран в борьбе с растущими глобальными угрозами.

Затем участники встречи провели широкий обмен мнениями по вопросам существующих отношений стратегического партнёрства, актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, последним процессам, происходящим в регионе, а также современным вызовам в сфере безопасности.