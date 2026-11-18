БАКУ /Trend/ - Соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии, подписанное 10 ноября 2026 года в Анталье в рамках COP31 между правительствами Азербайджана, Болгарии, Грузии и Турции, создаст дополнительную возможность для вывода электроэнергии, вырабатываемой Азербайджаном из возобновляемых источников энергии, на европейский рынок через Грузию и Турцию.

Об этом сказал Trend руководитель пресс-службы Госагентства по возобновляемым источникам энергии (ГАВИЭ) при министерстве энергетики Азербайджана Кямал Гаджиев.

По его словам, этот документ выводит сотрудничество, начатое с подписанного в апреле 2025 года в Баку Меморандума о взаимопонимании, на уровень межправительственного договора.

«Данное соглашение открывает еще один маршрут для передачи электроэнергии, производимой в Азербайджане из возобновляемых источников, через территорию Грузии и Турции на рынки Турции и Европейского союза. Наряду с коридором Каспий – Черное море – Европа, это означает дополнительную возможность для экспорта "зеленой энергии" нашей страны. Новый маршрут создаст условия для диверсификации экспортных направлений и расширения энергетической торговли с Европой», — отметил К.Гаджиев.

Представитель агентства также коснулся работ, которые будут проведены в направлении интеграции электроэнергетических систем четырех стран. Он отметил, что соглашение предусматривает сотрудничество в сфере передачи и поставок электроэнергии, произведенной из чистых источников, а также определение необходимых условий для безопасной и бесперебойной передачи.

«Наряду с этим, стороны ведут совместную работу по расширению существующей трансграничной передающей инфраструктуры и развитию новых линий электропередачи. Документ служит развитию коридора "зеленой энергии" "Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария", укреплению региональных энергетических связей и диверсификации маршрутов передачи», — подчеркнул он.

К.Гаджиев отметил, что увязка нового энергетического коридора с текущими проектами Азербайджана в области возобновляемой энергетики также сулит важные перспективы.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане совместно с международными партнерами реализуются широкомасштабные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций. Новый коридор позволит выводить электроэнергию, которая будет вырабатываться в рамках этих проектов, на рынки Турции и Европы.

«Это создаст условия для привлечения новых инвестиций в сферу возобновляемой энергетики, а также для строительства новых солнечных и ветровых электростанций. Тем самым Азербайджан превращается в ведущий центр "зеленой энергии" региона и "мост зеленой энергии" между Каспийским регионом и Европой. Расширяя свою роль экспортера традиционных энергоресурсов, наша страна получает возможность стать и одним из важных поставщиков "зеленой электроэнергии"», — добавил К.Гаджиев.