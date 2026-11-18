БАКУ /Trend Life/ -10 декабря в 19:00 в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится концертная программа "Вневременные песни" (Zamansız nəğmələr) в исполнении заслуженных артистов Рамиля Гасымова (вокалист) и Эмиля Афрасияба (пианист).

Впервые артисты выступят вместе с совместной концертной программой. Произведения мировой и азербайджанской музыки будут представлены в новых интерпретациях и оригинальном стиле.

В программе прозвучат произведения Тофига Кулиева, Эльзы Ибрагимовой, Огтая Кязыми, Джахангира Джахангирова, Рамиза Миришли и Сиявуша Керими в исполнении Рамиля Гасымова.

Пианист Эмиль Афрасияб представит публике произведения мировой и азербайджанской джазовой музыки.

Билеты: https://iticket.az/events/concerts/timeless-songs

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!