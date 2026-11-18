БАКУ /Trend/ - Государственная нефтегазовая компания Узбекистана "Узбекнефтегаз" и британская энергетическая компания bp изучают возможности совершенствования геологоразведки углеводородов, повышения эффективности добычи и внедрения цифровых технологий в нефтегазовой отрасли в рамках серии технических семинаров и рабочих встреч, которые проходят в Ташкенте 17-20 ноября.

Как сообщает "Узбекнефтегаз", в мероприятиях участвуют специалисты компании и делегация bp во главе с вице-президентом по разработке нефтяных месторождений в регионе Каспийского моря, Центральной Азии и Турции Абекиром Таутиевым.

В ходе семинаров эксперты bp представляют международный опыт компании в организации геологоразведочных работ, оценке запасов углеводородов, управлении зрелыми месторождениями и повышении эффективности добычи.

Кроме того, стороны обсуждают применение цифровых решений, искусственного интеллекта и технологий автоматизации в процессах добычи нефти и газа.

Инициатива направлена не только на ознакомление узбекских специалистов с международными практиками, но и на оценку возможностей адаптации соответствующих технологий и подходов с учетом специфики и производственных потребностей нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Программа включает технические презентации и практический обмен опытом между специалистами обеих сторон.

В рамках следующего этапа визита делегация bp ознакомится с геологическим и геофизическим потенциалом Узбекистана, перспективными участками недр с запасами углеводородов и текущими геологоразведочными проектами.

На встречах с представителями профильных организаций также планируется обсудить оценку геологических рисков, применение передовых технологий в геологоразведке и возможные направления сотрудничества.

Заключительный этап семинаров будет посвящен подведению итогов презентаций и технических визитов, а также оценке возможностей применения опыта bp в геологоразведке, управлении месторождениями и цифровизации добычи.

Кроме того, стороны намерены определить перспективные направления дальнейшего взаимодействия, рассмотреть возможность реализации пилотных проектов, согласовать порядок обмена техническими данными и наметить последующие шаги.