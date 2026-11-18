БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду.
Текст письма опубликован на официальном сайте главы государства.
В письме говорится:
"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Омана - постоянного мира, благополучия и процветания".