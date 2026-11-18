БАКУ/ Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 октября 2026 года) экспорт товаров через таможни расположенной на северо-западе Ирана провинции Восточный Азербайджан увеличился в стоимостном выражении на 30 процентов, тогда как в весовом выражении сократился на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 22 октября 2025 года).

По информации Таможенной администрации Ирана, об этом заявил инспектор таможен провинции Восточный Азербайджан Али Асгар Аббасзаде.

"За семь месяцев через таможни провинции Восточный Азербайджан было экспортировано 2,04 миллиона тонн продукции на сумму 1,37 миллиарда долларов", - сказал он.

Аббасзаде добавил, что за указанный период через Тебризскую таможню было экспортировано 842 тысячи тонн товаров на сумму 762 миллиона долларов. На ее долю пришлось 56 процентов экспорта провинции в стоимостном выражении и 41 процент - в весовом.

По словам таможенного чиновника, за семь месяцев через таможню Сахлан было экспортировано товаров на сумму около 228 миллионов долларов, а через таможню Джульфа - на 196 миллионов долларов.

Кроме того, за указанный период через таможни провинции было импортировано 348 тысяч тонн продукции на сумму 833 миллиона долларов.

Аббасзаде отметил, что через таможню Сахлан в Иран было ввезено товаров на 458 миллионов долларов, а через таможню Джульфа - на 351 миллион долларов.

По его словам, за семь месяцев через таможни провинции было импортировано 98 тысяч тонн товаров первой необходимости, включая пшеницу, ячмень, рис, чай, пищевое масло и корма для животных, на сумму 147 миллионов долларов.

Доходы таможен провинции за указанный период составили 180 триллионов риалов (около 93,7 миллиона долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 169 процентов, сообщил Аббасзаде.

Согласно расчетам Trend на основе статистики Таможенной администрации Ирана, за десять месяцев прошлого иранского года (21 марта 2025 года - 20 января 2026 года) через таможни провинции Восточный Азербайджан было экспортировано 2,8 миллиона тонн товаров на сумму 1,47 миллиарда долларов. Объем импорта за этот период составил 395 тысяч тонн на сумму 1,29 миллиарда долларов.

Отметим, что в Иране используется солнечный календарь. В настоящее время в стране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев состоят из 31 дня, следующие шесть - из 30 дней, а последний месяц в течение трех лет насчитывает 29 дней, а в четвертый год - 30 дней. Таким образом, даты начала месяцев иранского календаря приходятся на 21, 22 или 23 число григорианских месяцев.