БАКУ/Trend/ - По состоянию на конец сентября 2026 года объем кредитования юридических лиц, осуществляющих деятельность в промышленном и производственном секторах Азербайджана, составил 1 миллиард 649 миллионов манатов.

Согласно расчетам Trend на основе статистического бюллетеня Центрального банка Азербайджана, по сравнению с концом августа объем кредитных вложений в промышленный и производственный секторы сократился на 11,6 миллиона манатов, или 0,7%. Так, на конец августа 2026 года данный показатель составлял 1 миллиард 660,6 миллиона манатов.

На конец сентября 1 миллиард 518,7 миллиона манатов кредитного портфеля сектора приходился на частные предприятия, а 130,3 миллиона манатов — на предприятия, находящиеся в государственной собственности. В конце августа объем кредитных вложений в частные предприятия составлял 1 миллиард 514,3 миллиона манатов, а в государственные предприятия — 146,3 миллиона манатов. Таким образом, за месяц объем кредитов, выданных частным предприятиям, увеличился на 4,4 миллиона манатов, тогда как объем кредитов, выданных предприятиям, находящимся в государственной собственности, сократился на 16 миллионов манатов.

Анализ структуры кредитов показывает, что на конец сентября объем краткосрочных кредитов увеличился до 427 миллионов манатов. В конце августа этот показатель составлял 402,9 миллиона манатов. Таким образом, месячный рост объема краткосрочных кредитов составил 24,1 миллиона манатов, или около 6%.

Из общего объема краткосрочных кредитов 278,1 миллиона манатов были выданы в национальной валюте, а 149 миллионов манатов — в иностранной валюте. В конце августа объем краткосрочных кредитов в манатах составлял 282,8 миллиона манатов, а в иностранной валюте — 120,3 миллиона манатов. Это означает, что за месяц объем краткосрочных кредитов в иностранной валюте увеличился на 28,7 миллиона манатов, тогда как объем кредитов, выданных в манатах, сократился на 4,7 миллиона манатов.

Объем долгосрочных кредитов на конец сентября составил 1 миллиард 222 миллиона манатов. В конце августа этот показатель составлял 1 миллиард 257,7 миллиона манатов. Таким образом, объем долгосрочных кредитов сократился на 35,7 миллиона манатов, или 2,8%.

Из общего объема долгосрочных кредитов 888,2 миллиона манатов были предоставлены в манатах, а 333,7 миллиона манатов — в иностранной валюте. В конце августа эти показатели составляли соответственно 916,5 миллиона и 341,2 миллиона манатов. В результате объем долгосрочных кредитов в манатах сократился на 28,3 миллиона манатов, а в иностранной валюте — на 7,5 миллиона манатов.

Отметим, что, согласно статистическим данным, основную часть кредитных вложений в промышленный и производственный секторы составляют долгосрочные кредиты. На конец сентября их доля в общем кредитном портфеле составляла около 74,1%, тогда как на краткосрочные кредиты приходилось 25,9%.

При этом в кредитном портфеле продолжали преобладать частные предприятия. На конец сентября доля частного сектора составляла около 92% общего объема кредитных вложений.