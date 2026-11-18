БАКУ /Trend/ - Чипсы будут включены в перечень товаров, облагаемых акцизным налогом в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно предложению, предусматривается взимание акцизного налога в размере 1 маната за каждый килограмм чипсов местного производства. Основная цель данного шага — сократить потребление продуктов с высоким содержанием соли и жиров и поощрить выбор более здорового питания.

Предложение о включении чипсов в перечень подакцизных товаров обосновывается международным опытом и необходимостью охраны общественного здоровья. В обосновании отмечается, что расширение охвата подакцизных товаров за счет пищевых продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров, в том числе такой продукции, как чипсы, является важным фискальным инструментом с точки зрения защиты общественного здоровья и регулирования потребительского поведения.

Всемирная организация здравоохранения и другие международные структуры подчеркивают, что чрезмерное потребление продукции подобного типа приводит к росту сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, ожирению и рекомендуют государствам-членам облагать их налогом. Ожидается, что предлагаемый акцизный налог посредством ценового механизма послужит снижению потребления вредных продуктов и повышению интереса к более здоровому выбору продуктов питания.

В обосновании также приводится ссылка на опыт ряда стран. Отмечается, что в Узбекистане с 2026 года чипсы включены в список подакцизных товаров, и за каждый килограмм применяется акцизный налог в размере 15 тысяч сумов, что составляет примерно 2,07 маната. В Кении картофельные чипсы и аналогичная продукция облагаются акцизным налогом в размере 25 процентов от таможенной стоимости. В этой стране налоговые ставки ежегодно индексируются в соответствии с инфляцией. В некоторых же странах чипсы облагаются налогом не отдельно, а в рамках более широкой категории вредной пищи или ультраобработанных продуктов. Например, в Венгрии на закусочную продукцию с высоким содержанием соли или насыщенных жиров, включая чипсы, применяется налог на общественное здоровье в размере 390 форинтов за килограмм, что составляет примерно 1,22 маната. Этот налог начисляется в том случае, если содержание соли в 100 граммах продукта превышает 1 грамм, либо количество насыщенных жирных кислот превышает 2 грамма. В Мексике на импорт и продажу закусочной продукции с высокой калорийностью применяется 8-процентный налог. В Колумбии же ультраобработанные пищевые продукты, содержание сахара, соли и насыщенных жиров в которых превышает установленные пределы, облагаются налогом в диапазоне 10–20 процентов.

В случае принятия предлагаемой в Азербайджане инициативы за каждый килограмм чипсов местного производства будет применяться акцизный налог в размере 1 маната.