БАКУ/Trend/ - Объем средств, выплаченных Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) в рамках проектов в Азербайджане, достиг 722,8 млн евро по состоянию на 31 октября 2026 года, свидетельствуют данные портфеля банка.

В целом в Азербайджане совет директоров ЧБТР одобрил 45 проектов на общую сумму свыше 461 млн евро, при этом число подписанных проектов достигло 47, а их совокупная стоимость — 457,8 млн евро.

Количество проектов, по которым были осуществлены выплаты, составило 42, а объем фактически выплаченных средств — 722,8 млн евро.

Основная часть портфеля ЧБТР в Азербайджане приходится на финансовые институты — 50,25%.

Вторым крупнейшим направлением является энергетика, на которую приходится 35,25% портфеля. Далее следуют недвижимость (6,92%), потребительские товары первой необходимости (3,92%), потребительские товары необязательного спроса (3,66%).

Черноморский банк торговли и развития является международным финансовым институтом, созданным странами Организации черноморского экономического сотрудничества. Азербайджан входит в число стран-учредителей банка.