БАКУ/ Trend/ - В результате реализации запланированных мероприятий по развитию добыча газа на иранском месторождении Танг-е Биджар увеличится до 8 миллионов кубометров в сутки.

Как сообщает Центральная нефтяная компания Ирана, об этом заявил исполнительный директор иранской компании по добыче нефти и газа Западного региона Махмуд Насири.

"В зимние месяцы на газовом месторождении Танг-е Биджар предусмотрено обеспечение суточной добычи на уровне 250 миллионов кубометров. С этой целью на месторождении были проведены ремонтные работы, и оно полностью готово к добыче", - отметил он.

Насири сообщил, что проект строительства компрессорной станции для повышения давления на месторождении находится на стадии инженерных изысканий. Его реализация позволит создать условия для увеличения объемов стабильной добычи газа из запасов месторождения Танг-е Биджар.

Представитель компании также отметил, что в зимние месяцы необходимо уделять особое внимание управлению потреблением газа. По его словам, экономия должна начинаться с жилых домов, где температуру следует поддерживать на надлежащем уровне. Рациональное потребление газа, подчеркнул он, не означает ограничения его использования населением, а направлено на предотвращение неоправданных потерь энергии.

Согласно расчетам Trend на основе данных Центральной нефтяной компании Ирана, ведется работа по увеличению суточной добычи газа на месторождении Танг-е Биджар с 7 миллионов до 11 миллионов кубометров, а газового конденсата - с 8,5 тысячи до 13 тысяч баррелей.

Отметим, что газовое месторождение Танг-е Биджар расположено в 70 километрах к юго-западу от города Илам в одноименной провинции на западе Ирана. В настоящее время на месторождении можно добывать 7 миллионов кубометров газа и 7 тысяч баррелей газового конденсата в сутки.

Добываемый на месторождении газ транспортируется на Иламский газоперерабатывающий завод, где после переработки поступает в газовую сеть страны.