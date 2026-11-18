БАКУ/ Trend/ - Двусторонняя встреча Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне после пленарного заседания саммита АТЭС.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Завтра мы планируем провести двустороннюю встречу. Мы готовимся и надеемся, что встреча будет полезной и содержательной. В обсуждении примут участие несколько человек с обеих сторон», — заявил он.

По словам Ушакова, во время официального приема 18 ноября лидеры России и США обменялись лишь несколькими словами. Продолжить беседу не удалось, поскольку они сидели не рядом друг с другом. Он добавил, что 19 ноября у президентов будет больше возможностей для общения в течение рабочего дня.

На этот же день запланирована трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Председателя КНР Си Цзиньпина. Ее продолжительность составит не более одного часа.

Ушаков также прокомментировал российско-китайские переговоры, состоявшиеся 18 ноября. По его словам, встреча прошла в закрытом формате, в дружеской и искренней атмосфере, и стала очередным этапом продолжающегося диалога между двумя лидерами.

В ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудили наиболее важные и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Особое внимание было уделено урегулированию конфликта на Украине.