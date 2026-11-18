БАКУ /Trend/ - 15-16 ноября 2026 года в столице Пакистана Исламабаде прошло 30-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), по итогам которого были приняты Исламабадское коммюнике и документ "Стратегические цели экономического сотрудничества - 2035". Новый стратегический документ определяет приоритеты регионального сотрудничества на следующее десятилетие, включая торговлю, транспорт, энергетику и цифровизацию.

На 2026-2027 годы председательство в организации перешло к Пакистану под девизом «Возрождение регионализма для укрепления устойчивости ОЭС» (Reviving Regionalism for a Resilient ECO). Исламабад обозначил укрепление транспортной связности и расширение региональной торговли среди ключевых задач. Премьер-министр Шахбаз Шариф заявил о готовности страны развивать автомобильные, железнодорожные и мультимодальные коридоры, связывающие рынки стран ОЭС с пакистанскими портами Карачи, Порт-Гасим и Гвадар. Особое значение это имеет для государств Центральной Азии, не имеющих выхода к морю.

В коммюнике также содержится призыв ускорить реализацию Рамочного соглашения ОЭС о транзитных перевозках (TTFA), развивать региональные транспортные коридоры и устранять препятствия для перемещения грузов. Эти приоритеты перекликаются с усилиями Пакистана по расширению транспортных связей с Центральной Азией, что в перспективе может задать общую политическую и стратегическую рамку, в которой Исламабад намерен продвигать транспортное сотрудничество с центральноазиатскими партнерами.

Как страны Центральной Азии видят развитие сотрудничества в рамках ОЭС

Узбекистан выступил с инициативой разработать стратегические цели экономического сотрудничества ОЭС до 2035 года. Предложение Президента Шавката Мирзиёева получило поддержку государств-членов и было принято на заседании в Исламабаде. Документ призван определить долгосрочные приоритеты организации, включая развитие торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, промышленности и цифровых технологий. Таким образом, Ташкент предложил общую стратегическую основу для дальнейшего экономического взаимодействия стран ОЭС.

Наиболее предметный подход к развитию транспортной связности представил Туркменистан. Выступая на заседании, министр иностранных дел Рашид Мередов обозначил необходимость развития коридоров, соединяющих Центральную Азию с Южной Азией, Ближним Востоком, Кавказом и Европой. Ашхабад также предложил обновлять Соглашение о торговле ОЭС на гибкой, поэтапной и инклюзивной основе, отметил инициативу по созданию совместных торговых зон и подчеркнул стратегическое значение газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Кроме того, следующую встречу министров транспорта ОЭС планируется провести в Туркменистане.

Такая активность объясняется и географическим положением страны. Туркменистан имеет непосредственные границы с Ираном и Афганистаном, а через Каспийское море связан с Южным Кавказом. Как ранее отмечал Trend в своей аналитической статье «Туркменистан продвигается на Запад через Грузию - Азербайджан становится стратегическим мостом», Баку, Тбилиси и Ашхабад находятся на пересечении двух геополитических пространств и могут выступать связующими звеньями между Ближним Востоком и более широким пространством бывшего СССР. В условиях нынешнего развития транспортных инициатив это положение Туркменистана приобретает дополнительное значение: страна может стать одним из ключевых звеньев связи не только Центральной Азии с Ближним Востоком, но и Центральной Азии с Южной Азией. Это географическое положение во многом объясняет, почему развитие транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с соседними регионами, занимает заметное место в предложениях туркменской стороны.

Казахстан и Таджикистан также обозначили свои приоритеты. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исагалиев призвал повысить эффективность институтов ОЭС, обеспечить практическую отдачу от принимаемых решений и расширить реализацию совместных инициатив. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выделил торговлю, инвестиции, транспорт, транзит и энергетику, а также защиту ледников и водных ресурсов.

Кыргызстан на заседании ОЭС в Исламабаде представлял заместитель министра иностранных дел Кайрат Турсункулов. Он подчеркнул заинтересованность Бишкека в укреплении многостороннего сотрудничества, расширении торговых связей и реализации совместных инфраструктурных и энергетических проектов. В ходе отдельной встречи с генеральным секретарем ОЭС стороны также обсудили перспективы сотрудничества в торговле, логистике и энергетике.

Однако логистические планы Кыргызстана выходят за рамки заявлений на заседании. Особого внимания заслуживает пакистанское направление, которое Кыргызстан рассматривает как дополнительный выход Центральной Азии к Южной Азии и Индийскому океану. Во время визита Президента Пакистана Асифа Али Зардари в Бишкек стороны договорились расширять использование портов Карачи, Порт-Гасим и Гвадар, а также развивать транспортные коридоры между Центральной Азией и Индийским океаном.

Уже весной 2026 года Кыргызстан протестировал автомобильный маршрут до Карачи через территорию Китая и Каракорумское шоссе. Как ранее отмечал Trend в аналитической статье «Что говорит Кодекс торгового судоходства Кыргызстана о его логистической стратегии», этот маршрут может стать южным продолжением формирующейся транспортной сети, связывающей Центральную Азию с китайским Синьцзяном. Важным элементом здесь выступает и строящаяся железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан: в перспективе сочетание этих инфраструктурных направлений может создать новую связку между рынками Центральной Азии и пакистанскими морскими портами.

Таким образом, если кыргызское направление предполагает один вариант выхода к пакистанским портам через Китай, то через Туркменистан просматриваются сразу два возможных маршрута: один - через Афганистан, другой - через Иран. Оба варианта имеют географические и инфраструктурные предпосылки, однако сталкиваются с разными политическими и практическими ограничениями.

Афганский и иранский маршруты: возможности и геополитические ограничения

Афганский маршрут предполагает дальнейшее движение грузов из Туркменистана через афганскую территорию в Пакистан. Его развитию могли бы способствовать уже существующие трансграничные связи и проекты в сфере железнодорожного, энергетического и автомобильного сообщения. При этом афганское направление сопряжено с политическими сложностями. На пресс-конференции 16 ноября глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Пакистан не признаёт временное правительство Афганистана. Он также сообщил, что членство страны в ОЭС приостановлено, поэтому Кабул не был представлен на заседании.

Второй вариант предполагает транзит через Иран. Его инфраструктурная основа уже существует: согласно информации министерства железных дорог Пакистана, линия Кветта-Тафтан соединяется с иранской железнодорожной сетью в Захедане, откуда имеется связь с Туркменистаном через Серахс. Вместе с тем практическое использование этого направления зависит не только от состояния инфраструктуры, но и от геополитической обстановки. Сохраняющиеся разногласия между Ираном и США, а также напряжённость в регионе создают дополнительные факторы неопределённости для международных перевозок, финансовых расчётов и долгосрочного планирования транзита. Поэтому развитие этого маршрута потребует учитывать не только транспортные возможности, но и более широкий международный контекст.

При этом Пакистан не отказывается от развития транспортного взаимодействия с Ираном. На полях заседания ОЭС 16 ноября глава МИД Пакистана Исхак Дар провёл переговоры с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество и развивать региональную связанность. Исхак Дар отдельно подчеркнул, что диалог и дипломатия остаются единственным действенным путем урегулирования разногласий и обеспечения устойчивого мира.

Важное значение для иранского направления будет иметь и предстоящий 18-й саммит ОЭС, который состоится в Тегеране 3-4 декабря 2026 года. Его проведение в Иране даёт Тегерану возможность участвовать в определении дальнейших приоритетов экономической интеграции региона и продвижении транспортной повестки организации. Таким образом, иранское направление получает дополнительную институциональную поддержку в рамках организации, а сам Тегеран становится одной из площадок для обсуждения дальнейшего развития региональной связности.

В целом рассмотрение транспортной повестки Исламабадского заседания ОЭС и приоритетов Пакистана позволяет выделить три возможных направления, на основе которых в перспективе может формироваться связность Центральной и Южной Азии: через Китай и Кыргызстан, через Туркменистан и Афганистан, а также через Туркменистан и Иран.

При этом выход Южной Азии на рынки Центральной Азии не обязательно должен зависеть от одного маршрута: внутри самого центральноазиатского региона уже формируются механизмы, способные обеспечить дальнейшее движение грузов. Расширение таких механизмов на другие страны и сопряжение национальных транспортных систем могут стать важным условием для того, чтобы грузы, поступающие в Центральную Азию по разным направлениям, могли беспрепятственно следовать дальше по региону.