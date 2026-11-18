БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 ноября.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,8681 маната, 1 турецкая лира — 0,0337 маната, 100 российских рублей — 2,0687 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,8681
|AUD
|1,1422
|BYN
|0,5682
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1277
|CZK
|0,0767
|CNY
|0,255
|DKK
|0,2499
|GEL
|0,6553
|HKD
|0,2167
|INR
|0,0182
|GBP
|2,2436
|SEK
|0,1677
|CHF
|2,023
|ILS
|0,5226
|CAD
|1,1879
|KWD
|5,4524
|KZT
|0,383
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
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|MDL
|0,0931
|NOK
|0,1764
|UZS
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|PKR
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|PLN
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|RON
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|RUB
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|RSD
|0,0159
|SGD
|1,3184
|SAR
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|xdr
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