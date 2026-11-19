БАКУ/Trend/ - На газовом месторождении "Гаварзин" на острове Кешм в провинции Хормозган на юге Ирана начата досрочная добыча газа.

По информации министерства нефти Ирана, об этом во вторник заявил исполнительный директор Иранской оффшорной нефтяной компании Ахмад Реза Расти на мероприятии, организованном в связи с началом досрочной добычи газа на месторождении "Гаварзин".

"Со скважины № 9 газового месторождения начата добыча около 10 миллионов кубических футов (приблизительно 283 тысячи кубометров) газа в сутки. Цель заключается в наращивании газодобывающего потенциала страны в преддверии зимних месяцев. Подача указанного объема газа в газовую сеть страны приобретает особое значение в период роста потребления", — отметил он.

Расти сообщил, что разработка газового месторождения "Гаварзин" началась в середине апреля 2025 года. Несмотря на 12-дневную войну в июне прошлого года и 40-дневную войну в текущем году, благодаря усилиям Иранской оффшорной нефтяной компании и компании-подрядчика на этом месторождении была начата досрочная добыча.

Представитель компании подчеркнул, что, несмотря на определенные ограничения и трудности, Иранская оффшорная нефтяная компания предприняла необходимые шаги для обеспечения подрядчика требуемыми финансовыми средствами.

Расти добавил, что изучаются планы по дальнейшему освоению месторождений на острове Кешм для максимального использования возможностей существующих нефтегазовых и нефтеперерабатывающих объектов.

"В сотрудничестве с Национальной нефтяной компанией Ирана прилагаются усилия по определению и реализации проектов, требующих меньших инвестиций, но обладающих высокой эффективностью. В ближайшее время в регион будет доставлена буровая установка, и на газовом месторождении "Гаварзин" начнутся буровые работы на скважине № 10", — добавил он.

Согласно расчетам Trend на основе данных министерства нефти Ирана, добыча газа на месторождении "Гаварзин" превышает 2 миллиона кубометров в сутки, а добыча газового конденсата — более 600 тысяч баррелей в сутки.

Отметим, что газовое месторождение "Гаварзин" было открыто в 1968 году, а его разработка началась в 1980 году. Добываемый газ после переработки на острове транспортируется по трубопроводу в район Бендер-Аббас для дальнейшего потребления.