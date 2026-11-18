БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 18 ноября встретился заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.

Отмечено, что на встрече подчеркивалось успешное развитие отношений между Азербайджаном и Грузией, основанных на стратегическом партнерстве.

Были рассмотрены вопросы исполнения договоренностей, достигнутых на 11-м заседании азербайджано-грузинской межправительственной комиссии, состоявшемся 30 октября, а также актуальные направления двусторонних связей.

Обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, энергетической и других сферах.