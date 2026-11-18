БАКУ/ Trend/ - Для парикмахерских, салонов красоты и косметологических центров предусмотрены новые налоговые льготы.

Как сообщает корреспондент Trend, соответствующие положения отражены в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемым изменениям, 50 процентов оборота предпринимателей, работающих в этой сфере и полученного посредством POS-терминалов, в течение определенного периода будут вычитаться из общего облагаемого налогом оборота. Кроме того, потребителям, оплачивающим услуги безналичным способом, будет возвращаться 0,9 процента от суммы платежа.

Поправки касаются как налоговых обязательств парикмахерских, салонов красоты и косметологических центров, так и льгот для потребителей, пользующихся их услугами.

Одно из нововведений предусматривает освобождение от подоходного налога и налога на прибыль доходов предпринимателей, образующихся за счет применения льгот по НДС. Так, суммы, соответствующие 50 процентам оборота по безналичным расчетам через POS-терминалы, которые вычитаются из общего облагаемого налогом оборота при исчислении НДС, будут освобождены от подоходного налога для физических лиц и налога на прибыль для юридических лиц.

Еще одно важное изменение касается безналичных платежей за услуги парикмахерских, салонов красоты и косметологических центров. С 1 января 2027 года 50 процентов оборота, сформированного за счет платежей через POS-терминалы, в течение трех лет будут вычитать из общего облагаемого налогом оборота предпринимателей.

Для применения данной льготы безналичные платежи должны осуществляться через POS-терминалы, интегрированные в единую операционную систему контрольно-кассовых аппаратов.

Поправки также затрагивают право предпринимателей применять упрощенную систему налогообложения. Так, лица, осуществляющие деятельность в сфере парикмахерских услуг, салонов красоты и косметологии, у которых объем облагаемых налогом операций превышает 200 тысяч манатов в любой месяц последовательного 12-месячного периода, с 1 января 2027 года получат право применять упрощенную систему налогообложения сроком на пять лет.

Льготы предусмотрены и для клиентов. При безналичной оплате услуг парикмахерских, салонов красоты и косметологических центров физическим лицам будет возвращаться 0,9 процента от суммы платежа.

Кроме того, будет действовать механизм возврата части НДС, уплаченного за эти услуги. Так, потребителям будет возвращаться 17,5 процента от суммы НДС, уплаченного при безналичной оплате, и 5 процентов от суммы НДС, уплаченного наличными. Возврат будет осуществляться в установленном порядке.

Таким образом, предлагаемые изменения направлены как на снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, оказывающих услуги в сфере красоты, так и на стимулирование клиентов к использованию безналичных расчетов.