БАКУ /Trend/ - Информация о спуске флага Азербайджана, поднятого в США по инициативе азербайджанской диаспоры по случаю 8 Ноября – Дня Победы и 9 Ноября – Дня Государственного флага, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики.

В информации подчеркивается, что историческая Победа, одержанная Азербайджаном, имеет важное значение не только с точки зрения восстановления территориальной целостности и суверенитета нашей страны, но и с точки зрения формирования новых реалий в системе международных отношений и верного информирования мировой общественности.

Отмечается, что в этом процессе особого внимания заслуживает деятельность соотечественников, проживающих в США. Члены азербайджанской общины в США ежегодно по случаю 8 Ноября – Дня Победы, 18 Октября – Дня восстановления независимости, 9 Ноября – Дня Государственного флага организуют церемонии поднятия флага Азербайджана перед административно-общественными центрами в различных штатах. Наряду с этим, ежегодно на LED-экранах многоэтажных зданий на Таймс-сквер демонстрируются видеоролики и постеры, посвященные исторической Победе нашей страны. Поднятие Государственного флага Азербайджанской Республики в этом месте, которое посещают миллионы людей из разных стран мира, несет важное символическое и политическое значение.

«Несмотря на то, что уже потерпевшая поражение на всех фронтах армянская диаспора ежегодно выступает против этого процесса, значительно укрепившаяся в США азербайджанская диаспора и в этом году успешно провела церемонии поднятия флага. Именно на фоне этих реалий в дезинформации, распространенной некоторыми армянскими источниками, утверждается, что флаг Азербайджана, поднятый на Манхэттене по инициативе нашей диаспоры по случаю 8 Ноября – Дня Победы и 9 Ноября – Дня Государственного флага, якобы был спущен по инициативе Армянского национального комитета Америки (ANCA). В распространяемых сообщениях о спуске флага не приводится никаких достоверных доказательств того, кем и на каком правовом основании было принято такое решение. Государственный комитет по работе с диаспорой заявляет, что процесс поднятия флага и его размещения в соответствующем месте обычно длится одну неделю. Флаг Азербайджана также развевался в месте его установки на протяжении семи дней в соответствии с установленными правилами. Армянские организации и диаспора, пытающиеся скрыть свои неудачи посредством шумихи и дезинформации, не имеют возможности повлиять на этот процесс. В безосновательных и не соответствующих действительности сообщениях, распространяемых представителями армянской диаспоры для сокрытия своего пропагандистского фиаско, также упоминаются имена государственных должностных лиц США. Использование имен государственных чиновников в качестве инструмента манипуляции, искажение их позиции и введение общественного мнения в заблуждение влекут за собой серьезную юридическую ответственность.

Попытки армянской диаспоры, деятельность которой в США вызывает вопросы и не приносит реальных результатов, создать искусственный скандал вокруг демонстрации флага Азербайджана не случайны. Эти попытки, а точнее, сопровождающаяся дезинформацией и манипуляциями политическая истерия армянской диаспоры, направлены на то, чтобы оправдать неудачную пропагандистскую деятельность, создать видимость эффективного использования выделенных финансовых средств и сохранить дальнейшую финансовую поддержку», — заявили в Госкомитете.

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики призвал общественность не верить дезинформации, а представителей медиа — проявлять бдительность в отношении ложных сведений, распространяемых армянскими источниками.