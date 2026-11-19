БАКУ/ Trend/ - На уходящей неделе (9-13 ноября) средние цены на нефть марок Azeri Light (CIF), Azeri Light (FOB Ceyhan), Urals и Dated Brent снизились.

Согласно расчетам Trend на основе данных участников нефтяного рынка, средняя цена нефти марки Azeri Light (CIF), добываемой на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане, по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 9,51 доллара, или 8,6 процента, до 100,70 доллара за баррель.

В течение недели максимальная цена нефти этой марки составила 102,68 доллара за баррель, а минимальная - 99,40 доллара.

Средняя цена нефти марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан составила 96,53 доллара за баррель, что на 6,99 доллара, или 6,7 процента, ниже показателя предыдущей недели. Максимальная цена за неделю достигла 98,79 доллара за баррель, минимальная - 95,13 доллара.

Средняя цена нефти марки Urals снизилась на 7,01 доллара, или 9,2 процента, по сравнению с предыдущей неделей, составив 69,31 доллара за баррель. Максимальная цена за неделю составила 72,20 доллара, минимальная - 67,30 доллара.

Средняя цена нефти марки Dated Brent также снизилась - на 7,82 доллара, или 7,8 процента, до 92,64 доллара за баррель. В течение недели максимальная цена составила 96,11 доллара за баррель, а минимальная - 90,56 доллара.