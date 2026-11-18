БАКУ /Trend/ - Прочие доходы Фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2027 год спрогнозированы на уровне 1,7 миллиона манатов, что на 81,3 процента меньше по сравнению с показателем фактического исполнения за 2025 год. Счетная палата считает, что существующий потенциал по данному источнику доходов фонда не был полностью учтен в бюджетном прогнозе.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту о бюджете Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения на 2027 год.

В заключении отмечается, что в результате проведенного анализа была выявлена возможность наличия дополнительного потенциала по прочим доходам. Наряду с этим, отсутствие регулирования распределения и использования данных средств нормативно-правовыми актами создает соответствующие управленческие риски.

Сообщается, что в следующем бюджетном году поступления по прочим доходам фонда прогнозируются на уровне 1,7 миллиона манатов. Это на 7,4 миллиона манатов, или на 81,3 процента меньше фактического показателя исполнения за 2025 год и находится на уровне прогнозного показателя на 2026 год.

Палата довела до внимания, что за первые шесть месяцев текущего года фактические поступления по прочим доходам составили 2,8 миллиона манатов. Превышение этой суммой уже предусмотренного на следующий год прогноза в 1,7 миллиона манатов свидетельствует о недооценке доходов.

«Счетная палата придерживается мнения, что доходный потенциал по прочим доходам на следующий бюджетный год учтен не в полной мере», — подчеркивается в заключении.

В заключении также затронут вопрос, связанный с классификацией доходов фонда. Отмечено, что за исключением страховых взносов, уплачиваемых в соответствии с законом «О страховании от безработицы», и неиспользованных средств фонда на конец предыдущего года, состав всех остальных его доходов без отдельного раскрытия обобщен в статье 2.2 законопроекта под названием «прочие доходы». Между тем, согласно законодательству, источниками формирования страховых средств фонда являются взносы по страхованию от безработицы, административные штрафы за правонарушения, гранты, пожертвования и помощь, банковские кредиты, а также другие источники, предусмотренные законом.

По данным Счетной палаты, структура фактически исполненных в первой половине 2026 года 2,8 миллиона манатов по прочим доходам выглядела следующим образом: 403,8 тысячи манатов — проценты и финансовые санкции, начисленные по страховым взносам от безработицы; 0,03 тысячи манатов — поступления от продажи трудовых книжек; 2,4 миллиона манатов — прочие доходы (штрафы по гарантийным и прочим договорам и т. д.); 49,2 тысячи манатов — возврат излишне выплаченных сумм; 0,3 тысячи манатов — возврат излишне выплаченной заработной платы и других средств. Палата отметила, что показатели фактического исполнения этих доходов в предыдущих годах также отличались от утвержденных прогнозов. В связи с этим при прогнозировании доходов важно учитывать фактические показатели и динамику формирования за предыдущие периоды.

Счетная палата также обратила внимание на вопросы правового регулирования, связанные с формированием и использованием прочих доходов. В заключении указано, что согласно статье 7-1 Закона «О страховании от безработицы», контроль за исчислением и уплатой страховых взносов от безработицы, взыскание образовавшихся задолженностей, начисление процентов за несвоевременную уплату взносов и возврат излишне уплаченных средств осуществляются в порядке, установленном Налоговым кодексом для налогов. Тем не менее отсутствие в правовых актах правил, связанных с использованием и распределением поступивших за несвоевременную уплату страховых взносов от безработицы процентов и финансовых санкций, порождает риски.

Палата считает, что для устранения этих рисков существует необходимость в определении соответствующих норм законодательства. «В целях устранения этих рисков по-прежнему сохраняется необходимость применения по аналогии в Законе Азербайджанской Республики "О страховании от безработицы" соответствующих норм, определяющих порядок распределения и использования средств, поступивших от процентов и финансовых санкций, начисленных по взносам на обязательное государственное социальное страхование, в Законе Азербайджанской Республики "О социальном страховании"», — отмечается в заключении. Палата также акцентировала внимание на том, что средства, возвращаемые по оплачиваемым общественным работам, регулярно формируются в составе прочих поступлений.

В заключении подчеркивается, что при прогнозировании доходов должны учитываться изменения, внесенные в законодательство, фактические поступления предыдущих лет и динамика формирования отдельных источников доходов. Такой подход считается необходимым с точки зрения повышения точности бюджетных прогнозов по доходам фонда.