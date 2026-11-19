БАКУ /Trend/ - Укрепление международного сотрудничества в борьбе с киберугрозами, обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры и содействие безопасному использованию искусственного интеллекта должны стать основными приоритетами кибердипломатии.

Об этом в четверг заявил заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Гасан Мансуров на церемонии открытия II Международной конференции по кибердипломатии, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что в настоящее время система международных отношений переживает глубокую трансформацию. Глобальные геополитические процессы, развитие цифровых технологий и расширение применения искусственного интеллекта существенно меняют среду безопасности государств, их экономический потенциал и инструменты международного влияния.

"Мир находится лишь в начале беспрецедентных изменений в киберпространстве", - подчеркнул Г. Мансуров.

По его словам, если раньше сила в международных отношениях определялась преимущественно военными, экономическими и политическими возможностями, то сегодня стратегическое значение приобрели также контроль над информационными ресурсами, технологический потенциал, устойчивость цифровой инфраструктуры и защита национальных интересов в киберпространстве.

Заместитель начальника СГБ обратил внимание на изменение характера современных атак. Он отметил, что в последние годы энергетическая инфраструктура различных стран подвергается масштабным кибератакам.

Он сообщил, что в октябре этого года в одной из европейских стран в результате кибератаки на государственные цифровые сервисы с помощью примерно 11 миллионов запросов были незаконно получены данные, связанные почти с 750 тысячами персональных идентификационных номеров.

Кроме того, в последнее время DDoS-атакам и другим видам кибератак подвергались некоторые информационные ресурсы Азербайджана, в частности сайты в доменной зоне gov.az.

"Подобные инциденты показывают, что киберугрозы могут иметь реальные последствия для национальной безопасности", - подчеркнул он.

Г. Мансуров заявил, что возможности в кибернетической и технологической сферах превратились в инструмент геополитического давления, а кибератаки, обусловленные геополитическими мотивами, стали обыденным явлением. Согласно международным опросам, 64 процента организаций учитывают такие атаки в своих стратегиях управления рисками.

По его словам, развитие искусственного интеллекта еще больше ускоряет эти изменения. Государства, имеющие ограниченный доступ к технологиям искусственного интеллекта, крупным вычислительным ресурсам и информационной инфраструктуре, могут оказаться в большей зависимости от зарубежных технологических платформ.

Вместе с тем Г. Мансуров подчеркнул, что достижение полной технологической независимости невозможно, поэтому реальным решением является создание надежных механизмов глобального партнерства.

Он отметил, что технологические компании уже не являются исключительно участниками рынка. В глобальном киберпространстве некоторые решения принимаются не в столицах, а в офисах технологических компаний, а иногда и в даркнете.

Заместитель начальника СГБ подчеркнул, что в эпоху искусственного интеллекта региональная безопасность уже не ограничивается географическими границами и традиционными военными возможностями. Энергетические системы, транспортные коридоры, телекоммуникационные сети, финансовая инфраструктура и цифровые государственные услуги становятся все более взаимосвязанными.

Он заявил, что Азербайджан занимает важное место в энергетических, транспортных и коммуникационных связях, соединяющих Европу и Азию. Кибербезопасность этих инфраструктур влияет не только на национальные интересы страны, но и на международные поставки энергоресурсов, торговлю и экономические связи.

Г. Мансуров сообщил, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 17 апреля 2021 года Центр киберопераций СГБ - Национальный киберцентр - выполняет возложенные на него функции по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры.

Он добавил, что вопросы развития обмена информацией о киберинцидентах между государствами, укрепления взаимного доверия и совершенствования механизмов оперативной коммуникации постоянно находятся в центре внимания.

Заместитель начальника СГБ также рассказал о работе на международном уровне по формированию норм ответственного поведения в киберпространстве.

Он сообщил, что в 2015 году Группа правительственных экспертов ООН достигла договоренности по 11 добровольным нормам ответственного поведения государств в киберпространстве. Этот диалог продолжается в рамках постоянно действующего Глобального механизма ООН, приступившего к работе в текущем году.

По его словам, международные конференции по кибердипломатии, проводимые в Баку, демонстрируют потенциал Азербайджана в этой сфере.

Г. Мансуров отметил, что Азербайджан входит в число первых стран, ратифицировавших Конвенцию ООН против киберпреступности, в разработке которой страна принимала активное участие. Азербайджан также выступил одним из инициаторов ряда предложений в области киберрегулирования.

Он подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан является единственным государством, ратифицировавшим как конвенцию ООН, так и конвенцию Совета Европы по борьбе с киберпреступностью.

"Опыт Азербайджана в области дипломатии мостов стал уникальным ориентиром в мире, и это также распространяется на кибердипломатию", - заявил он.

Г. Мансуров обратил внимание на то, что сегодня основная проблема в киберпространстве заключается не столько в отсутствии правил, сколько в их исполнении. По его словам, эффективность дипломатии должна оцениваться не по декларациям, а по практическим результатам.

Отметив, что в этом контексте особого внимания требует установление источников кибератак, заместитель начальника СГБ сообщил, что злоумышленники скрывают свои следы и последовательно используют электронную инфраструктуру различных стран. Искусственный интеллект еще больше усложняет этот процесс.

Он заявил, что недостаточная эффективность механизмов кибердипломатии повышает риск принятия государствами ошибочных решений в отношении друг друга.

Ссылаясь на международные отчеты, Г. Мансуров отметил, что уже фиксируются кибератаки, в которых значительную часть операций выполняет сам искусственный интеллект. Таким образом, управление кибератаками постепенно передается искусственному интеллекту.

"Кибератака осуществляется за считанные минуты, тогда как дипломатическая реакция занимает недели. Сокращение этого разрыва - новая задача кибердипломатии", - подчеркнул он.

Заместитель начальника СГБ добавил, что глобальные прогнозы не оправдывают оптимистичных ожиданий в сфере кибербезопасности, а риски возрастают быстрее, чем возможности защиты.

Он также заявил, что одним из новых рисков являются возможности квантовых технологий. По его словам, уже сейчас собираются зашифрованные данные, которые сохраняются для последующей расшифровки с помощью компьютеров нового поколения. В связи с этим международные организации по стандартизации рекомендуют начинать переход к постквантовой криптографии уже сегодня.

"В киберпространстве зашифрованная сегодня тайна завтра станет открытой книгой", - заявил Г. Мансуров.

Он также обратил внимание на то, что генеративный искусственный интеллект, технологии дипфейков и автоматизированные информационные операции создают новые риски для дипломатических отношений между государствами. По его словам, борьба с дипфейками может стать неотъемлемой частью повседневной деятельности как физических, так и юридических лиц.

Он отметил, что стратегия предусматривает развитие технологий, формирование инфраструктуры, совершенствование системы управления и укрепление кадрового потенциала.

Напомнив, что Азербайджан отмечает День Победы, Г. Мансуров заявил, что дипломатия страны, полностью восстановившей свою территориальную целостность и суверенитет, сегодня направлена на продвижение повестки мира и сотрудничества в обширном регионе.

"Азербайджан обладает международным дипломатическим потенциалом, значительно превосходящим его географические и демографические масштабы", - заявил он.

Заместитель начальника СГБ подчеркнул, что главная миссия кибердипломатии заключается в направлении возможностей, создаваемых технологическим развитием, на укрепление международной безопасности.

В этой связи он выделил три основных приоритета.

Первый - совершенствование механизмов оперативного обмена информацией о киберугрозах и межгосударственного сотрудничества.

Второй - обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры и развитие международного партнерства в сфере безопасного использования искусственного интеллекта.

Третий - содействие равноправному и более активному участию всех государств в формировании глобальных правил кибербезопасности.

В завершение выступления Г. Мансуров подчеркнул, что главная цель не должна ограничиваться решением уже существующих проблем.

"Самое главное - не только решать проблемы, но и создавать среду, в которой они не возникают", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему «Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства».

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.